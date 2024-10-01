Остановки и выделенные полосы: что появится после реконструкции кольца на Ротонде?

Posted 1 октября, 16:28
Published 1 октября, 16:28
Modified 1 октября, 16:31
Updated 1 октября, 16:31
Как отметил чиновник, на подъезде к Белгороду начали проводить работы по разборке старого покрытия дороги на правой полосе от Северного в направлении перекрёстка у промпарка «Фабрика».
Планируется расширение проезжей части и создание выделенной полосы для общественного транспорта как справа, так и слева. Также продолжаются работы по установке наружного освещения, пешеходной и велосипедной дорожек. В текущем году планируется установить барьерное ограждение и остановки общественного транспорта.
Евтушенко добавил, что работы проводятся оперативно, с небольшим опережением графика. Особенно много времени занял перенос инженерных сетей на начальном этапе. В процессе реконструкции проезжую часть расширили от Ротонды до перекрёстка, временный светофор установили для регулирования движения.
Чиновник отметил, что были замечания к подрядчику, однако они их оперативно устранили. Качество работ не вызывает нареканий.
Кроме этого, по согласованию верхний слой асфальта будут укладывать на перекрёстке и прилегающих участках ночью, когда автомобильный трафик минимален.
Напомним, с конца июня на ремонтируемом участке сузили проезжую часть до трёх полос и организовали реверсивное движение. Утром открыто две полосы для въезда в город и одна в обратном направлении, а в вечернее время две полосы на выезд из города и одна на въезд.
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