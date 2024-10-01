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Posted 1 октября, 16:28

Published 1 октября, 16:28

Modified 1 октября, 16:31

Updated 1 октября, 16:31

Верхний слой асфальта на въезде в Белгород будут укладывать ночью

Остановки и выделенные полосы: что появится после реконструкции кольца на Ротонде?

1 октября 2024, 16:28
Фото: Соцсети Сергея Евтушенко

Верхний слой асфальта на въезде в Белгород будут укладывать ночью

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Новости Белгорода
В настоящее время на участке идёт реконструкция. О работах рассказал региональный министр транспорта Сергей Евтушенко.

Как отметил чиновник, на подъезде к Белгороду начали проводить работы по разборке старого покрытия дороги на правой полосе от Северного в направлении перекрёстка у промпарка «Фабрика».

Планируется расширение проезжей части и создание выделенной полосы для общественного транспорта как справа, так и слева. Также продолжаются работы по установке наружного освещения, пешеходной и велосипедной дорожек. В текущем году планируется установить барьерное ограждение и остановки общественного транспорта.

Евтушенко добавил, что работы проводятся оперативно, с небольшим опережением графика. Особенно много времени занял перенос инженерных сетей на начальном этапе. В процессе реконструкции проезжую часть расширили от Ротонды до перекрёстка, временный светофор установили для регулирования движения.

Чиновник отметил, что были замечания к подрядчику, однако они их оперативно устранили. Качество работ не вызывает нареканий.

Кроме этого, по согласованию верхний слой асфальта будут укладывать на перекрёстке и прилегающих участках ночью, когда автомобильный трафик минимален.

Напомним, с конца июня на ремонтируемом участке сузили проезжую часть до трёх полос и организовали реверсивное движение. Утром открыто две полосы для въезда в город и одна в обратном направлении, а в вечернее время две полосы на выезд из города и одна на въезд.

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#Кристина Семенчук#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Ротонда#Проезжая часть
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