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Posted 1 октября, 09:05

Published 1 октября, 09:05

Modified 1 октября, 09:05

Updated 1 октября, 09:05

Осенний призыв начался в России

Осенний призыв — 2024: сроки, повестки, где будут служить срочники

1 октября 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney
Осенний призыв начался в России
Сюжет
Призыв
Сегодня, 1 октября, стартовал осенний призыв: на службу отправят молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Какие сроки у осенней кампании, какие повестки придут срочникам, куда их отправят и на сколько?

Сколько продлится осенний призыв?

Новая кампания будет длиться с 1 октября до конца этого года — 31 декабря. Документы о начале призыва подписали в Белгородской области и ряде других российских регионов.

Другие же сроки определены только для жителей Крайнего Севера и отдельных территорий: из-за климатических особенностей осенний призыв для них начнётся с 1 ноября, но закончится, как и для всех, под Новый год.

Сколько человек подлежат призыву

В этом году на службу отправят подходящих по здоровью мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Всего, исходя из указа президента РФ Владимира Путина, на службу в этом году планируется призвать 133 тысячи человек.

  • у кого есть непогашеная судимость;
  • кто отбывает наказание или находится под следствием;
  • кто уже прошёл срочную или альтернативную службу;
  • кто признан ограниченно годным к военной службе;
  • у кого есть учёная степень;
  • братьев погибших военных.

Осенью также не призывают педагогов — их могут отправлять на службу только весной.

Весной этого же года на службу призвали 150 тысяч человек.

Добавим, что ранее федеральные власти говорили о поэтапном повышении призывного возраста, однако спустя сутки решили отказаться от этой идеи. Нижний же предел решили не менять, поскольку многие 18-летние ребята хотят отправиться на службу, заявили в Госдуме.

Сколько человек планируется призвать на службу осенью?
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Повестки на осенний призыв: бумажные или электронные

В подавляющей части России срочникам направят бумажные повестки. Их россияне смогут получить самостоятельно под расписку, либо же заказными письмами. Повестка считается полученной после подписи или в день вручения заказного письма.

Электронные версии протестируют только в трёх регионах: Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий-Эл. После их опыта ответственные лица проанализируют работу сервиса, а позже разработают методологию его применения. В данном случае повестка считается полученной после недели с даты размещения в реестре.

С 1 января 2025 года электронные повести смогут получить уже все призывники без исключения.

Недавно в Минцифры сообщили о создании страницы реестрповесток.рф. На сайт можно зайти через портал «Госуслуги» и узнать, есть ли вызов на ваше имя. Там также можно уточнить другие подробности и получить соответствующую выписку.

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Как пройдёт осенний призыв в 2024 году: особенности

Призывников затронет ряд ограничительных мероприятий. Тех, кто обязан состоять на воинском учёте, коснутся общие ограничения, а призывников — временный запрет на выезд из России, но он заработает после начала полноценного функционирования реестра повесток.

Общие ограничительные меры начнут действовать, если срочник не явился по повестке через 20 дней. Ему запретят регистрировать ИП, оформлять кредиты и сделки с недвижимостью, а также введут ограничения на управление авто.

Также призывникам дали больше возможностей: теперь они могут обжаловать принятые комиссией решения вне суда через «Госуслуги» и МФЦ.

С 15 октября этого года вопросы о службе можно задать по горячей линии.

Сколько лет нужно отслужить срочникам?

Несмотря на изменение верхнего предела возраста призывников, срок их службы в армии не изменится и составит всего один год. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

В рамках осенней кампании россиян заберут на 12-месячную службуВ рамках осенней кампании россиян заберут на 12-месячную службу
В рамках осенней кампании россиян заберут на 12-месячную службу. Фото: Изображение Midjourney

Где будут служить срочники?

Ранее в Минобороны сообщили, что призывников не будут отправлять в новые российские регионы для выполнения задач СВО.

Планируется ли россиян отправлять в Курскую или Белгородскую область, неизвестно — точного ответа на этот вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал.

Кто может получить отсрочку от призыва?

По закону право на отсрочку имеют мужчины:

  • признанные временно не годными — им выдают категорию «Г» на срок до одного года (полный список болезней, позволяющих отсрочку, можно посмотреть на сайте);
  • ухаживающие за членом семьи без какой-либо помощи, являющиеся опекуном и родителем не достигших совершеннолетнего возраста детей при отсутствии матери;
  • с двумя и более детьми;
  • с ребёнком-инвалидом до трёх лет;
  • у которых есть один ребёнок, а жена находится на более чем 22-й неделе беременности;
  • находящиеся на очном формате обучения студенты, а также аспиранты;
  • сотрудники IT-компаний, аккредитованных в Минцифры до 7 августа;
  • которые имеют статус беженцев и вынужденных переселенцев.

Кроме того, отсрочку могут получить согласно указу президента. Её могут выдать священнослужителям и старообрядцам, которые переселились в Россию из-за границы.

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Когда заберут первых призывников?

Первых срочников отправят в армию уже 15 октября.

Во время службы россияне смогут взять одну увольнительную неделю либо отправиться в отпуск на десять дней.

Что говорят об осеннем призыве и мобилизации

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что многие россияне активно продолжают заключать контракты с Минобороны РФ, поэтому новая волна мобилизации не планируется.

Отправлять же срочников в новые регионы для участия в СВО тоже не будут.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Служба#Россия#Осенний призыв#Призыв#Армия#Призывники#Повестки#Все материалы авторов
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