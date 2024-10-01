Осенний призыв — 2024: сроки, повестки, где будут служить срочники

Posted 1 октября, 09:05
Published 1 октября, 09:05
Modified 1 октября, 09:05
Updated 1 октября, 09:05
Новая кампания будет длиться с 1 октября до конца этого года — 31 декабря. Документы о начале призыва подписали в Белгородской области и ряде других российских регионов.
Другие же сроки определены только для жителей Крайнего Севера и отдельных территорий: из-за климатических особенностей осенний призыв для них начнётся с 1 ноября, но закончится, как и для всех, под Новый год.
В этом году на службу отправят подходящих по здоровью мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Всего, исходя из указа президента РФ Владимира Путина, на службу в этом году планируется призвать 133 тысячи человек.
При этом служить не отправят тех:
Осенью также не призывают педагогов — их могут отправлять на службу только весной.
Весной этого же года на службу призвали 150 тысяч человек.
Добавим, что ранее федеральные власти говорили о поэтапном повышении призывного возраста, однако спустя сутки решили отказаться от этой идеи. Нижний же предел решили не менять, поскольку многие 18-летние ребята хотят отправиться на службу, заявили в Госдуме.
В подавляющей части России срочникам направят бумажные повестки. Их россияне смогут получить самостоятельно под расписку, либо же заказными письмами. Повестка считается полученной после подписи или в день вручения заказного письма.
Электронные версии протестируют только в трёх регионах: Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий-Эл. После их опыта ответственные лица проанализируют работу сервиса, а позже разработают методологию его применения. В данном случае повестка считается полученной после недели с даты размещения в реестре.
С 1 января 2025 года электронные повести смогут получить уже все призывники без исключения.
Недавно в Минцифры сообщили о создании страницы реестрповесток.рф. На сайт можно зайти через портал «Госуслуги» и узнать, есть ли вызов на ваше имя. Там также можно уточнить другие подробности и получить соответствующую выписку.
Призывников затронет ряд ограничительных мероприятий. Тех, кто обязан состоять на воинском учёте, коснутся общие ограничения, а призывников — временный запрет на выезд из России, но он заработает после начала полноценного функционирования реестра повесток.
Общие ограничительные меры начнут действовать, если срочник не явился по повестке через 20 дней. Ему запретят регистрировать ИП, оформлять кредиты и сделки с недвижимостью, а также введут ограничения на управление авто.
Также призывникам дали больше возможностей: теперь они могут обжаловать принятые комиссией решения вне суда через «Госуслуги» и МФЦ.
С 15 октября этого года вопросы о службе можно задать по горячей линии.
Несмотря на изменение верхнего предела возраста призывников, срок их службы в армии не изменится и составит всего один год. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.
Ранее в Минобороны сообщили, что призывников не будут отправлять в новые российские регионы для выполнения задач СВО.
Планируется ли россиян отправлять в Курскую или Белгородскую область, неизвестно — точного ответа на этот вопрос пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал.
По закону право на отсрочку имеют мужчины:
Кроме того, отсрочку могут получить согласно указу президента. Её могут выдать священнослужителям и старообрядцам, которые переселились в Россию из-за границы.
Первых срочников отправят в армию уже 15 октября.
Во время службы россияне смогут взять одну увольнительную неделю либо отправиться в отпуск на десять дней.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что многие россияне активно продолжают заключать контракты с Минобороны РФ, поэтому новая волна мобилизации не планируется.
Отправлять же срочников в новые регионы для участия в СВО тоже не будут.
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