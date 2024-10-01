«Не нужно такое задавать, чтобы требовалось ГДЗ»: почему школьники списывают?

Posted 1 октября, 14:28
Published 1 октября, 14:28
Modified 2 октября, 09:41
Updated 2 октября, 09:41
Сегодня готовые домашние задания вызывают много споров. Они стали популярными после введения единых стандартов образовательных программ в стране. Сейчас можно найти готовые решения к любым учебникам и программам, а также сборники по написанию готовых сочинений и изложений. Школьникам это нравится, но родители и специалисты до сих пор спорят о пользе и вреде таких готовых решений.
Всерьёз о запрете ГДЗ задумались в начале сентября, когда глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что создание сайтов с готовыми домашними заданиями - преступление и их необходимо запретить, сообщают РИА «Новости».
По словам министра, те, кто создаёт готовые домашние задания, получают огромную прибыль. В его понимании, это действие можно считать незаконным.
«Одни из самых популярных сайтов в интернете — с готовыми домашними заданиями под учебники. А что это значит? Это ж нет образования. Это медвежья услуга, когда все ответы есть», - утверждает Кравцов.
Заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая, направила жалобу на готовые домашние задания министру образования. В своём Telegram-канале она отметила, что готовые домашние задания не помогают детям в подготовке к урокам.
По её мнению, дети просто списывают, не вникая и не понимая материал. Единицы выполнят задачу самостоятельно, затем проверят ответ. В этом случае достаточно будет правильных ответов в конце учебника.
Соблазн для школьников действительно велик. Стоит вбить в поисковике «ГДЗ» или условия задачи, как по запросу выдаёт множество сайтов, готовых помочь.
При этом на некоторых ресурсах придётся пройти регистрацию. Некоторые сайты предлагают купить готовые ответы, но большинство предоставляют решение бесплатно.
Стоит учитывать, что на разных площадках ответы на одни и те же задания могут отличаться.
Порой ГДЗ могут стать настоящим спасением для родителей. Но настолько ли они полезны для самих школьников? Редакция Бел.Ру решила выяснить отношение читателей к ГДЗ. В нашем опросе приняли участие 1120 человек. Большинство из них, 423 респондента, ответили, что ГДЗ могут использовать как ученики, так и родители. Ещё 379 читателей уверены, что готовыми шпаргалками могут пользоваться только родители. 163 человека считают, что ГДЗ вообще не нужно никому использовать. А у остальных опрошенных не оказалось детей школьного возраста.
Своим мнением читатели также поделились в комментариях. По словам одного из пользователей, можно брать ГДЗ, чтобы посмотреть принцип решения и далее выполнять задание самостоятельно: «Просто списать — как минимум, бездумно, и знаний не добавит».
По мнению ещё одного читателя Бел.Ру, использовать ГДЗ можно, потому что «сейчас такая программа в школах, что когда читаешь — волосы встают дыбом и мозг закипает».
Другие пользователи отметили, что ГДЗ — вещь неоднозначная, она помогает понять, что нужно делать в упражнении или же в задаче, а далее дело за родителем — сможет ли он донести информацию до своего ребёнка: «Встречал некоторые ГДЗ, которые показывали пути решения, но на самом деле, если бездумно списать, можно спокойно по предмету получить тройку. Процитирую своего учителя: „С ГДЗ нужно уметь списывать"».
«Всё зависит от ребёнка. Я вспоминаю себя, и мне ГДЗ нужно было, чтобы понять принцип решения примера в алгебре. Остальные решала сама. А кто-то просто бездумно списывает. Сейчас как родитель, могу сказать, что для меня — вещь необходимая, так как подход к объяснению и решению задач и примеров отличается от того, как учили меня в школе».
Алёна
Читательница Лёля поделилась, что она иногда по ГДЗ проверяет сама себя: «Правильно ли я поняла задание и объяснила ребёнку». А Екатерина высказала следующую мысль: «Не нужно задавать такое, чтобы требовалось ГДЗ».
Как рассказала журналистам Бел.Ру учитель начальных классов МБОУ СОШ №49, руководитель методического объединения учителей начальной школы Ирина Демченко, первоначально готовые домашние задания создавались для учителя, чтобы облегчить подготовку к урокам в те времена, когда появилось огромное количество самых разных программ, учебников и учебных пособий.
Учитель отметила, что сейчас дети могут списывать с ГДЗ по нескольким причинам:
По словам эксперта, списывание может привести к следующим негативным последствиям:
При этом есть и плюсы, но их немного:
Как отметила Ирина Демченко, в начальной школе чаще всего ГДЗ используют по следующим предметам:
«По опыту собственного ребёнка — это химия и физика. Это сложные уравнения и задачи, требующие глубокого понимания».
Ирина Демченко
Педагог рассказала, что её ученикам всегда трудно пользоваться готовыми домашними заданиями, потому что задания для самостоятельной работы она даёт не из учебника. Или они видоизменены. А распознать списанное задание можно следующими способами:
Чтобы избежать списывания, можно предпринять следующие шаги:
Таким образом, ГДЗ могут быть полезными, если их использовать правильно, но в реальной жизни белгородских школьников, часть которых учатся удалённо, — готовые ответы — это большой соблазн и для учеников, и для их родителей.
Стоит отметить, что на днях губернатор Вячеслав Гладков поставил новые задачи перед системой образования региона — в том числе, чтобы средний балл по ЕГЭ был выше среднероссийского. Директорам, учителям, родителям, да и самим детям придётся сильно постараться, чтобы это воплотилось в жизнь. Помогут ли в этом ГДЗ? Или выезжать придётся на собственных знаниях?
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