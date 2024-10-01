«Не нужно такое задавать, чтобы требовалось ГДЗ»: почему школьники списывают?

Порой ГДЗ могут стать настоящим спасением для родителей. Но настолько ли они полезны для самих школьников? Редакция Бел.Ру решила выяснить отношение читателей к ГДЗ. В нашем опросе приняли участие 1120 человек. Большинство из них, 423 респондента, ответили, что ГДЗ могут использовать как ученики, так и родители. Ещё 379 читателей уверены, что готовыми шпаргалками могут пользоваться только родители. 163 человека считают, что ГДЗ вообще не нужно никому использовать. А у остальных опрошенных не оказалось детей школьного возраста.