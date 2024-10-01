Гладков рассказал о поддержке талантливых юных белгородцев на 115 млн рублей

Posted 1 октября, 10:59
Published 1 октября, 10:59
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
В регионе на данный момент существует несколько программ материальной поддержки для одарённых юных жителей Белгородской области. Они реализуются как на региональном, так и на муниципальном уровнях.
За последние три года, как заявили в правительстве области, материальную помощь для дальнейшего развития получили более чем три тысячи школьников, студентов вузов и ссузов. Это, как минимум, 115 млн рублей, отметил губернатор Вячеслав Гладков:
«Это наши стобальники, стипендиаты и победители различных олимпиад. Все те, кто, начиная с малых лет, привык трудиться и тянуться к знаниям. Они добиваются важных результатов не только для себя и для своей семьи, но и всей страны. Это и есть наше будущее. Конечно, мы обязаны помогать им».
Талантливая молодёжь, как уточняется, может рассчитывать на именные стипендии Губернатора, стипендии от муниципальных властей, премии за успехи в учёбе, а также денежные поощрения для победителей конкурсов и другие виды помощи.
Запланированный на 2025 год бюджет также учитывает сохранение существующих программ поддержки, реализацию которых запустили в последние три года, т. к. это «важное вложение в будущее страны».
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