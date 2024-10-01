Гладков поставил новые задачи перед системой образования Белгородской области

Posted 1 октября, 09:20
Published 1 октября, 09:20
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Министерство образования Белгородской области поставило для себя задачу попасть в тройку лучших регионов Минпросвещения РФ и сохранить лидирующую позицию в списках Рособрнадзора.
Ранее за три года Белгородская область поднялась с 26-го на 9-е место по показателям Минпросвещения, несмотря на тяжёлую оперативную обстановку в регионе.
Ещё одной важной задачей министерство образования выделило вовлечение школьников и студентов в дополнительное образование: творческое и спортивное.
«Ведомство проработало и поставило задачу охватить не менее 80% школьников и студентов до 18 лет, в том числе по направлениям культуры и спорта. Военно-патриотическим воспитанием планируется занять всех ребят от детского сада до колледжей. Ещё одна цель — продолжить сокращение доли несовершеннолетних, совершивших преступление, до 0,05%», — рассказал губернатор.
Чиновники обсудили и безопасность детей в учебных учреждениях. Сейчас реализуется целый комплекс мер: оклейка окон школ и детских садов бронеплёнкой, установка бетонных укрытий, безопасные маршруты от дома до школы, аптечки, убежища.
«Но важно, чтобы ребята умели действовать при появлении угрозы, могли оказать первую помощь. Поэтому до конца учебного года необходимо на 100% сформировать навык безопасного поведения у наших детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — заявил Вячеслав Гладков.
В следующем году министерство образования Белгородской области планирует повысить результаты ЕГЭ по математике, физике, информатике, химии и биологии на один-три балла выше среднего общероссийского результата.
Для обеспечения работой выпускников вузов увеличат количество квот на целевое обучение. Продолжат и строительство новых учебных учреждений. Сейчас строят пять школ, три детсада, один колледж. В 19 школах, двух зданиях СПО и семи детских садах проходят капитальные ремонты.
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