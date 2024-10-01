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Posted 1 октября, 07:40

Published 1 октября, 07:40

Modified 1 октября, 07:42

Updated 1 октября, 07:42

Белгородский завод заявил об устранении последствий разлива мазута в водоём

Белгородский завод заявил об устранении последствий разлива мазута в водоём

1 октября 2024, 07:40
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
Ракитянский арматурный завод выполнил работы по устранению нарушений, которые привели к утечке нечистот на территории природного заказника, рассказали в компании после публикации Бел.Ру.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, после обнаружения утечки предприняли действия: провели очистку загрязнённых участков, изоляцию аварийного трубопровода, его отключили от системы оборотного водоснабжения. Кроме того, дополнительно обшили и заизолировали другие объекты системы, включая неиспользуемые трубы слива на территории и за пределами завода.

Отмечается, что нештатная ситуация возникла из-за высоких внешних температур: остатки мазута, ранее использовавшегося для отопления жилых домов в прилегающем районе, вытекли через подземный трубопровод из резервуаров, находящихся за пределами производственной площадки.

Напомним, что в конце сентября в отношении АО «Ракитянский арматурный завод» завели административные дела по причине слива нечистот в природоохранную зону.

Завод в Белгородской области поймали на сливе нечистот в природоохранную зону
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#Анна Селищева#Общество#Завод#Ракитянский район#Эксклюзив#ОАО «Ракитянский арматурный завод»#Нечистоты#Слив
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