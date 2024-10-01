Белгородский завод заявил об устранении последствий разлива мазута в водоём

Posted 1 октября, 07:40
Published 1 октября, 07:40
Modified 1 октября, 07:42
Updated 1 октября, 07:42
Как сообщили в пресс-службе предприятия, после обнаружения утечки предприняли действия: провели очистку загрязнённых участков, изоляцию аварийного трубопровода, его отключили от системы оборотного водоснабжения. Кроме того, дополнительно обшили и заизолировали другие объекты системы, включая неиспользуемые трубы слива на территории и за пределами завода.
Отмечается, что нештатная ситуация возникла из-за высоких внешних температур: остатки мазута, ранее использовавшегося для отопления жилых домов в прилегающем районе, вытекли через подземный трубопровод из резервуаров, находящихся за пределами производственной площадки.
Напомним, что в конце сентября в отношении АО «Ракитянский арматурный завод» завели административные дела по причине слива нечистот в природоохранную зону.
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