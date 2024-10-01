Белгородский завод заявил об устранении последствий разлива мазута в водоём

Как сообщили в пресс-службе предприятия, после обнаружения утечки предприняли действия: провели очистку загрязнённых участков, изоляцию аварийного трубопровода, его отключили от системы оборотного водоснабжения. Кроме того, дополнительно обшили и заизолировали другие объекты системы, включая неиспользуемые трубы слива на территории и за пределами завода.