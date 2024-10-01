Гладков рассказал о вступлении депутата облдумы Попова в отряд «Барс-Белгород»

Posted 1 октября, 08:15
Published 1 октября, 08:15
Modified 1 октября, 08:17
Updated 1 октября, 08:17
Отряд «Барс-Белгород» с 1 октября приступает к дежурству. Бойцы будут охранять критически важные объекты инфраструктуры.
Отряд формируется из рядовых жителей региона и бойцов самообороны. Набор продолжается.
Известно, что к отряду подключился в том числе депутат Белгородской областной думы, бизнесмен, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов.
О формировании отряда «Барс-Белгород» стало известно в сентябре. Задач у бойцов немало: охрана важных объектов, борьба с беспилотниками и ДРГ, обеспечение режима контртеррористической операции (КТО).
Набором добровольческого формирования «Барс-Белгород» занимается военный комиссариат города. Участником отряда может стать белгородец от 18 до 65 лет, соответствующий медицинским и профессионально-психологическим требованиям.
Бойцам отряда будут выплачивать зарплату. Контракт при этом можно заключить на различные сроки.
Обучение бойцов ранее проверил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. По его мнению, подготовка требовала доработки.
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