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Posted 1 октября, 08:15

Published 1 октября, 08:15

Modified 1 октября, 08:17

Updated 1 октября, 08:17

В Белгороде продолжают набирать добровольцев в специальный батальон

Гладков рассказал о вступлении депутата облдумы Попова в отряд «Барс-Белгород»

1 октября 2024, 08:15
Фото: 1MI
В Белгороде продолжают набирать добровольцев в специальный батальон
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Новости Белгорода
Отряд формируют из рядовых жителей региона, а также бойцов самообороны. К нему подключился в том числе один из депутатов Белгородской областной думы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Отряд «Барс-Белгород» с 1 октября приступает к дежурству. Бойцы будут охранять критически важные объекты инфраструктуры.

Отряд формируется из рядовых жителей региона и бойцов самообороны. Набор продолжается.

Известно, что к отряду подключился в том числе депутат Белгородской областной думы, бизнесмен, замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов.

О формировании отряда «Барс-Белгород» стало известно в сентябре. Задач у бойцов немало: охрана важных объектов, борьба с беспилотниками и ДРГ, обеспечение режима контртеррористической операции (КТО).

Набором добровольческого формирования «Барс-Белгород» занимается военный комиссариат города. Участником отряда может стать белгородец от 18 до 65 лет, соответствующий медицинским и профессионально-психологическим требованиям.

Бойцам отряда будут выплачивать зарплату. Контракт при этом можно заключить на различные сроки.

Обучение бойцов ранее проверил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. По его мнению, подготовка требовала доработки.

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