Белгородец попал в рабство к цыганам, а стоимость проезда всё же увеличат?

Posted 1 октября, 15:30
Published 1 октября, 15:30
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
В Белгороде повысят стоимость проезда, заявил гендиректор Единой транспортной компании Александр Дударенко.
Он объяснил необходимость увеличения тарифов общим ростом цен, включая цены на топливо, а также потребностью в повышении заработной платы водителям, которых в городе сейчас недостаточно из-за сложной оперативной обстановки. Если не повысить стоимость проезда, то, утверждает гендиректор, дальнейшее существование не только его компании, но и других перевозчиков станет невозможным.
Замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров ранее уже высказывался о возможности повышения тарифов. Согласно его заявлениям, реальная стоимость одной поездки сейчас составляет 58 рублей, однако это не означает, что проезд обязательно подорожает до такой суммы.
Недавно стоимость проезда увеличили в Старом Осколе, вскоре это же коснётся и Губкина. В Белгороде в настоящий момент одна поездка стоит 20 рублей при оплате картой и 25 рублей — наличными.
1 октября в Белгородской области стартовал осенний призыв, последний день которого состоится 31 декабря текущего года. Повестки придут белгородцам в возрасте от 18 до 30 лет.
Главам районных и городских администраций поручили создать все необходимые условия для работы призывных комиссий, предоставить им помещения, оборудование и транспорт. Расходы покроют за счёт средств федерального бюджета. Результаты призыва должны будут представить в течение 15 дней после его завершения.
В состав областной призывной комиссии входят губернатор Вячеслав Гладков, военный комиссар Евгений Грицай и медицинский работник Оксана Кузнецова.
Всего в России в рамках осенней кампании планируется призвать около 133 тысяч человек.
СМИ сообщили, что цыгане в Тульской области удерживали людей и использовали их в качестве рабочей силы. Несколько человек уже покинули «цыганскую ферму» — среди них оказался и житель Старого Оскола.
Жена одного из «пленников» рассказала, что его мужу предложили работу за 2 тысячи в день. Тот согласился, но время прошло, а деньги ему так и не выплатили. Уйти мужчине тоже не дают, а сбежать не выходит.
Всего цыгане удерживали около 30-40 человек, у которых при «трудоустройстве» забрали телефоны и документы. Само же «начальство» утверждает, что они никого насильно не удерживали, а со всеми работниками заключены официальные договоры.
Подробности выяснят сотрудники федерального Следкома.
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