Белгородец избил незнакомца, снял с него кроссовки и оставил его умирать на морозе

В феврале 20-летний житель Старооскольского округа, находясь в алкогольном опьянении, вступил в конфликт с незнакомым мужчиной. Фигурант несколько раз ударил потерпевшего, из-за чего тот потерял сознание. Подсудимый похитил у пострадавшего сумку с деньгами и документами.