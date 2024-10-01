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Posted 1 октября, 13:12

Published 1 октября, 13:12

Modified 1 октября, 13:14

Updated 1 октября, 13:14

Житель Белгородской области за день получил обвинения по нескольким статьям УК

Белгородец избил незнакомца, снял с него кроссовки и оставил его умирать на морозе

1 октября 2024, 13:12
Фото: 1MI
Житель Белгородской области за день получил обвинения по нескольким статьям УК

Белгородец за один день избил и ограбил незнакомца, а также ударил полицейского

Сюжет
Кража
После этого мужчина зашёл в магазин Старого Оскола, где стал участником уже другого конфликта, а затем ударил прибывшего на вызов полицейского. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В феврале 20-летний житель Старооскольского округа, находясь в алкогольном опьянении, вступил в конфликт с незнакомым мужчиной. Фигурант несколько раз ударил потерпевшего, из-за чего тот потерял сознание. Подсудимый похитил у пострадавшего сумку с деньгами и документами.

Чуть позже мужчина очнулся, но молодой парень снял с того кроссовки и ушёл, оставив пострадавшего на морозе вдали от населённых пунктов.

После этого фигурант посетил один из магазинов Старого Оскола, где снова вступил в конфликт и ударил одного из сотрудников полиции, прибывших на вызов службы охраны.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело сразу по четырём статьям:

  • по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»);
  • по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабёж»);
  • по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние»);
  • по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Старооскольский городской суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на два с половиной года, а также с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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