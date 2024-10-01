Белгородец избил незнакомца, снял с него кроссовки и оставил его умирать на морозе

Posted 1 октября, 13:12
Published 1 октября, 13:12
Modified 1 октября, 13:14
Updated 1 октября, 13:14
В феврале 20-летний житель Старооскольского округа, находясь в алкогольном опьянении, вступил в конфликт с незнакомым мужчиной. Фигурант несколько раз ударил потерпевшего, из-за чего тот потерял сознание. Подсудимый похитил у пострадавшего сумку с деньгами и документами.
Чуть позже мужчина очнулся, но молодой парень снял с того кроссовки и ушёл, оставив пострадавшего на морозе вдали от населённых пунктов.
После этого фигурант посетил один из магазинов Старого Оскола, где снова вступил в конфликт и ударил одного из сотрудников полиции, прибывших на вызов службы охраны.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело сразу по четырём статьям:
Старооскольский городской суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на два с половиной года, а также с удержанием 5% из заработка в доход государства.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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