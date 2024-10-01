Авиакомпания заплатит белгородцу более 200 тысяч рублей за собственную ошибку

Posted 1 октября, 14:14
Published 1 октября, 14:14
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
Белгородец заранее планировал свой перелёт из Норильска в Москву, поэтому поинтересовался правилами перевозки собаки на горячей линии перевозчика АО «АК НордСтар». Там ему сообщили габариты клетки и её вес, однако не упомянули, что она должна быть пластиковой. При покупке билетов мужчине также никто об этом не сообщил.
Когда же он уже садился на борт и планировал передавать собаку сотрудникам авиакомпании, те не допустили питомца к перелёту. Из-за этого белгородцу пришлось отказаться от поездки, поскольку оставить животное было не с кем.
После этого потребитель обратился с претензией к исполнителю с требованием вернуть ему деньги за неиспользованные авиабилеты в размере 81 162 рубля, но ему отказали. Тогда в деле приняли участие белгородские сотрудники Роспотребнадзора, а судья Губкинского городского суда удовлетворил требования белгородца.
Перевозчик должен перевести пострадавшему мужчине стоимость неиспользованных билетов, неустойку за нарушение срока выполнения требований потребителя в размере 52 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, штраф в размере 76 581 рубля, расходы на оплату услуг представителя в размере 5500 рублей. Общая сумма, положенная белгородцу, составила 235 243 рубля.
Авиакомпания подала апелляционную жалобу, однако решение суда осталось без изменений.
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