Владимир Зотов больше не является основным владельцем «Агро-Белогорье»

Posted 30 сентября 2024, 06:39
Published 30 сентября 2024, 06:39
Modified 30 сентября 2024, 06:41
Updated 30 сентября 2024, 06:41
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 27 сентября в структуре владельцев «Агро-Белогорье» произошли изменения. Часть группы компаний перешло к «Русагро». Теперь ему принадлежит 47,5% доли в УК предприятия. Столько же числится за Владимиром Зотовым, который ранее владел 72,5%. Третьим совладельцем остаётся Лариса Ковалёва. Ей по-прежнему принадлежит 5% доли в УК.
Напомним, в августе 2023 года Зотов, Ковалёва и компания «Русагро» достигли соглашения о расширении и объединении бизнеса. По последней информации, осталось только оформить всё официально. Но внезапно Зотов и Ковалёва прекратили общение и отказались подписывать документы.
Оказалось, что Владимир Зотов произвёл отчуждение 25% доли «Агро-Белогорья» компании «Русский металл», принадлежавшей Сергею Летунову, и планировал оформить его как владельца компании.
В результате суд частично удовлетворил иск и передал право выкупа доли Зотова «Русагро». Зотов, Ковалёва и «Русский металл» попытались обжаловать решение суда, но их апелляционные жалобы остались без удовлетворения. Решение можно обжаловать в течение двух месяцев в Арбитражном суде Центрального округа.