Владимир Зотов больше не является основным владельцем «Агро-Белогорье»

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 27 сентября в структуре владельцев «Агро-Белогорье» произошли изменения. Часть группы компаний перешло к «Русагро». Теперь ему принадлежит 47,5% доли в УК предприятия. Столько же числится за Владимиром Зотовым, который ранее владел 72,5%. Третьим совладельцем остаётся Лариса Ковалёва. Ей по-прежнему принадлежит 5% доли в УК.