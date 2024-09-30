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Posted 30 сентября 2024, 06:39

Published 30 сентября 2024, 06:39

Modified 30 сентября 2024, 06:41

Updated 30 сентября 2024, 06:41

«Русагро» получило ещё 25% долей в «Агро-Белогорье»

Владимир Зотов больше не является основным владельцем «Агро-Белогорье»

30 сентября 2024, 06:39
Фото: 1MI.

«Русагро» получило ещё 25% долей в «Агро-Белогорье»

Сюжет
Белгородский бизнес
Ранее бизнесмену принадлежало 72,50% доли в УК. Теперь 25% перешло компании «Русагро».

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 27 сентября в структуре владельцев «Агро-Белогорье» произошли изменения. Часть группы компаний перешло к «Русагро». Теперь ему принадлежит 47,5% доли в УК предприятия. Столько же числится за Владимиром Зотовым, который ранее владел 72,5%. Третьим совладельцем остаётся Лариса Ковалёва. Ей по-прежнему принадлежит 5% доли в УК.

Напомним, в августе 2023 года Зотов, Ковалёва и компания «Русагро» достигли соглашения о расширении и объединении бизнеса. По последней информации, осталось только оформить всё официально. Но внезапно Зотов и Ковалёва прекратили общение и отказались подписывать документы.

Оказалось, что Владимир Зотов произвёл отчуждение 25% доли «Агро-Белогорья» компании «Русский металл», принадлежавшей Сергею Летунову, и планировал оформить его как владельца компании.

В феврале появилась информация об иске, поданном «Русагро» против Зотова и «Русского металла». Представители «Русагро» объяснили, что Зотов подтвердил продажу своих долей «Агро-Белогорья» без их ведома, что нарушает их права как соучредителей компании.

В результате суд частично удовлетворил иск и передал право выкупа доли Зотова «Русагро». Зотов, Ковалёва и «Русский металл» попытались обжаловать решение суда, но их апелляционные жалобы остались без удовлетворения. Решение можно обжаловать в течение двух месяцев в Арбитражном суде Центрального округа.

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