В РЭО выступили с инициативой о цифровизации реестра мест накопления ТКО

Posted 30 сентября, 16:04
Published 30 сентября, 16:04
Modified 30 сентября, 16:05
Updated 30 сентября, 16:05
Кроме того, было предложено внести в реестр перспективные контейнерные площадки и места сбора крупногабаритных отходов.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, представившего инициативу в ходе заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, изучение действующих муниципальных реестров доказывает, что такие списки не отражают реальную картину — содержащаяся в них информация является неполной. Причина такой ситуации заключается в том, что в СанПиНах и существующих правилах обращения с ТКО не указаны все способы складирования ТКО, применяемые в реальной жизни. Учитывая результаты аналитического исследования, в РЭО считают необходимым внесение законодательных изменений в постановление № 1039.
«Считаем, что реестр необходимо вести во ФГИС УТКО и отказаться от ведения бумажных реестров, в том числе в соответствии с последними инициативами перехода на электронный документооборот всей деятельности Правительства РФ и субъектов РФ», — заключил Буцаев.
Как сообщает 56orb.ru, кроме перехода от бумажного ведения реестров к электронному, РЭО предлагает внести в них все используемые регоператором места накопления отходов, включая отдельные контейнеры.
Глава РЭО убежден, что такая мера позволит обеспечить более эффективный контроль вывоза ТКО через систему ФГИС УТКО.
Сведения реестра обязательно должны быть подтверждены фото- и видеофиксацией с геопривязкой, что сделает возможной верификацию данных, вносимых в реестр.
Чтобы данные, отраженные в реестре, соответствовали реальной ситуации, региональные операторы должны иметь возможность подавать заявки на внесение изменений в перечень. Такая мера требуется для обеспечения корректности сведений, отраженных в системе.
Реестры должны содержать не только информацию о действующих площадках, но и данные о перспективных для сбора ТКО участках.
«Только так мы сможем получить корректные цифры по дефициту мест накопления отходов и, как следствие, получим актуальные дорожные карты по исправлению ситуации», — подытожил глава РЭО.
После получения обратной связи от регионов, куда направят инициативу РЭО, предложение поступит в Минприроды Российской Федерации для последующей инициации изменений в нормативном поле.
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