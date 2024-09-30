В РЭО выступили с инициативой о цифровизации реестра мест накопления ТКО

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, представившего инициативу в ходе заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, изучение действующих муниципальных реестров доказывает, что такие списки не отражают реальную картину — содержащаяся в них информация является неполной. Причина такой ситуации заключается в том, что в СанПиНах и существующих правилах обращения с ТКО не указаны все способы складирования ТКО, применяемые в реальной жизни. Учитывая результаты аналитического исследования, в РЭО считают необходимым внесение законодательных изменений в постановление № 1039.