В Китае выпустили модель автомобиля с несколькими мониторами

Posted 30 сентября, 09:15
Published 30 сентября, 09:15
Modified 30 сентября, 09:15
Updated 30 сентября, 09:15
Главной особенностью этого автомобиля является наличие игровой зоны на заднем правом сиденье. Там установлен складной столик, перед которым встроен монитор с разрешением 3К. Клавиатура, наушники и мышка хранятся в специальных отделениях, что является очень удобным. Для игр используются процессор AMD V2000A и видеокарта AMD Radeon RX 6600M. Также автомобиль оснащен терабайтным жестким диском, на котором можно хранить игры, передает newkhakasiya.online.
В автомобиле установлена аудиосистема Harman Kardon и модем 5G, что позволяет игрокам оставаться на связи и участвовать в онлайн-соревнованиях во время поездки. Уникальная подсветка создает атмосферу, подходящую для полного погружения в мир игр. Покупатели могут выбрать модель с задним или полным приводом. Цена автомобиля в зависимости от комплектации варьируется от 3,18 до 4,18 миллиона рублей.
Уточняется, что в планах производителей — выпуск ограниченного количества электромобилей для геймеров. Точное число пока не разглашается. Однако известно, что за первые сутки поступило более 10 тысяч заявок на покупку этой уникальной модели.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]