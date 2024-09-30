В Китае выпустили модель автомобиля с несколькими мониторами

В автомобиле установлена аудиосистема Harman Kardon и модем 5G, что позволяет игрокам оставаться на связи и участвовать в онлайн-соревнованиях во время поездки. Уникальная подсветка создает атмосферу, подходящую для полного погружения в мир игр. Покупатели могут выбрать модель с задним или полным приводом. Цена автомобиля в зависимости от комплектации варьируется от 3,18 до 4,18 миллиона рублей.