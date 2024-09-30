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Posted 30 сентября, 14:22

Published 30 сентября, 14:22

Modified 30 сентября, 14:24

Updated 30 сентября, 14:24

В Белгороде закончился «четвёртый» месяц лета

В Белгороде продолжается бабье лето: как жители города провожают сентябрь?

30 сентября 2024, 14:22
Фото: bel.ru

В Белгороде закончился «четвёртый» месяц лета

Сюжет
Погода
В конце сентября белгородцы продолжают наслаждаться тёплой погодой. Хотя осень уже вступила в свои права, температура воздуха в регионе остаётся на уровне 20-25 градусов. Журналисты Бел.ру запечатлели, как горожане проводят последний день сентября.

Местные жители не упускают возможность провожать лето, выходя на улицы в лёгкой одежде. Несмотря на всю обстановку, людей по улицам Белгорода гуляет много даже днём.

«Прекрасная погода. Наслаждаемся последними лучами солнца в лучшем городе», — делится впечатлениями один из прохожих, житель Белгорода.
Фото: bel.ru

Синоптики предсказывают, что такая тёплая осень продлится еще неделю. Это значит, что у белгородцев есть время запланировать активный отдых на свежем воздухе. Уже в следующие выходные в Белгороде похолодает до 18 градусов.

Фото: bel.ru
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