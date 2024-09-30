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Posted 30 сентября, 12:44

Published 30 сентября, 12:44

Modified 30 сентября, 13:15

Updated 30 сентября, 13:15

Свыше 8000 белгородцев завели Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ» с начала года

Свыше 8000 белгородцев завели Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ» с начала года

30 сентября 2024, 12:44
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород»
Всего на сегодняшний день сервисом пользуются 98 099 потребителей газа. Больше трети абонентов подключили расширенную версию.

С начала текущего года к Личному кабинету абонента «Мой ГАЗ» присоединились 8 695 новых пользователей.

В Личном кабинете абоненты могут передать показания приборов учета, подключить дополнительные лицевые счета, проверить задолженность, начисления. Кроме того, в приложении доступны данные об имеющемся газовом оборудовании абонента, параметрах потребления природного газа.

Сервис также доступен и в формате мобильного приложения «Газ Онлайн», которое можно скачать в App Store или «Мой ГАЗ» Google Play.

«Мы призываем всех использовать онлайн-сервисы не только для совершения оплат, но и для передачи показаний приборов учёта газа, подачи заявления на поверку счётчика газа и решения других вопросов. Так как система позволяет оплачивать услуги по нескольким лицевым счетам, можно избавить от хлопот с платежами пожилых родственников, оплачивая за них», — отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Erid: LjN8K1ykB

«Газпром межрегионгаз Белгород» за год заключил почти 7 тыс. новых договоров
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Газпром#Личный кабинет#Мобильное приложение#Газовое оборудование#Белгород#Оплата услуг
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