Свыше 8000 белгородцев завели Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ» с начала года

Posted 30 сентября, 12:44
Published 30 сентября, 12:44
Modified 30 сентября, 13:15
Updated 30 сентября, 13:15
С начала текущего года к Личному кабинету абонента «Мой ГАЗ» присоединились 8 695 новых пользователей.
В Личном кабинете абоненты могут передать показания приборов учета, подключить дополнительные лицевые счета, проверить задолженность, начисления. Кроме того, в приложении доступны данные об имеющемся газовом оборудовании абонента, параметрах потребления природного газа.
Сервис также доступен и в формате мобильного приложения «Газ Онлайн», которое можно скачать в App Store или «Мой ГАЗ» Google Play.
«Мы призываем всех использовать онлайн-сервисы не только для совершения оплат, но и для передачи показаний приборов учёта газа, подачи заявления на поверку счётчика газа и решения других вопросов. Так как система позволяет оплачивать услуги по нескольким лицевым счетам, можно избавить от хлопот с платежами пожилых родственников, оплачивая за них», — отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.
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