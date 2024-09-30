Свыше 8000 белгородцев завели Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ» с начала года

В Личном кабинете абоненты могут передать показания приборов учета, подключить дополнительные лицевые счета, проверить задолженность, начисления. Кроме того, в приложении доступны данные об имеющемся газовом оборудовании абонента, параметрах потребления природного газа.



Сервис также доступен и в формате мобильного приложения «Газ Онлайн», которое можно скачать в App Store или «Мой ГАЗ» Google Play.



«Мы призываем всех использовать онлайн-сервисы не только для совершения оплат, но и для передачи показаний приборов учёта газа, подачи заявления на поверку счётчика газа и решения других вопросов. Так как система позволяет оплачивать услуги по нескольким лицевым счетам, можно избавить от хлопот с платежами пожилых родственников, оплачивая за них», — отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.