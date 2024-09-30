Стоит уехать — страдаю без него: белгородка рассказала о жизни в обстреливаемом селе

Posted 30 сентября, 16:35
Published 30 сентября, 16:35
Modified 30 сентября, 16:37
Updated 30 сентября, 16:37
Ранее Елена, жительница посёлка Ясные Зори, рассказала о том, как живут там местные жители. Женщина заявила о существующих проблемах, которые на данный момент всё ещё не смогли решить. В том числе это связано с отсутствием связи, т. к. вышку разбомбили в 2023 году, нестабильной подачей воды и с застывшим процессом восстановления разрушений после обстрелов.
Кроме того, белгородцы утверждают, что в данной ситуации для них наиболее опасны не атаки ВСУ, а условия, в которых они живут. В посёлке больше нет больницы, аптеки, а все экстренные службы отказываются приезжать из-за напряжённой обстановки, несмотря на то, как говорят яснозоренцы, что их населённый пункт не является закрытым. Случалось и такое, говорит Елена, что раненых везти им приходилось самостоятельно на попутках, а людей вывозил при обстрелах на собственной машине и глава их администрации Дмитрий Панков. В Шебекино и Белгороде, заявила жительница Белгородского района, вернувшись в родной посёлок, обстановка намного неспокойнее.
По словам Елены, обращения к главе Белгородского района Анне Куташовой ничего, к сожалению, не меняют, т. к. ответ на заявления жителей Ясных Зорь, как и у спецслужб, один — «напряжённая обстановка, запрещено». Это также касается и выезда специалистов для устранения аварий и проведения восстановительных работ.
«Он [Дмитрий Панков — прим.редакции] молодец. <…> Но у него не получается навести порядок именно в хозяйственном отношении. Может распорядиться Куташова, но почему-то ей мы вообще не интересны. Только одни обещания. <…> Часто воду отключают и надолго. <…> Начинаются сказки — через предприятие организуем поставку. Но разве отдаст частник свою воду посёлку? Нет, он, наоборот, когда ему не хватает, забирает у посёлка. Мы уже к ней даже не обращаемся», — высказала своё мнение о сложившейся ситуации местная жительница.
Женщина предположила, что по большей части их «изолированность» может быть связана и с расходами служб, и с тем, что их населённый пункт меньше и малочисленней, чем тот же посёлок городского типа Октябрьский, куда выезжают сразу после обстрелов:
«Там и населения побольше, и людей пограмотнее, наверное, больше. А здесь — бабушки. Молодые многие повыезжали».
Здесь стоит отметить, что Ясные Зори — село, а не посёлок. Однако местные всё равно так его называют, потому что их поселение задумывалось всё же как ПГТ. И потому что очень любят свой зелёный и красивый посёлок, как уточнила Елена:
«Но на самом деле я очень люблю своё село. Я его даже селом не называю — всегда посёлок. Я здесь не родилась, нет. Я родилась в Казахстане и приехала сюда в семь лет. А мне уже 55. Я всё время здесь живу, я приросла к нему всеми корнями. Здесь у меня похоронен отец, здесь моя мама, здесь все мои одноклассники. Если я куда-то уезжаю, просто начинаю страдать без него. Поэтому я хочу, чтобы мой посёлок был таким, каким он задумывался. И он красивый посёлок, на самом деле, если прибрать, помыть и сделать всё».
А далее жительница Ясных Зорь заявила о том, что местным поступали угрозы при попытках решить проблемы самостоятельно, через коллективные обращения. По словам белгородки, ранее они собирали подписи для того, чтобы направить письмо в администрацию президента. И после этого, уверяет она, местным якобы стали поступать угрозы — «просто ходили и пугали людей-бюджетников, чтобы не подписывали ничего, иначе будут проблемы».
«Было и такое. Вот слухи просто доходили. Мне даже несколько человек звонили и говорили: „Ты знаешь, наверное, я не буду подписывать“. Отзывали свою подпись. „У меня будут сложности“, — позвонили и сказали. Одной женщине вообще сказали, что восстанавливать квартиру не будут, если не отзовёт. А сперва ведь люди кинулись помогать и решать вопрос, делать и прикреплять фото. У них какая-то надежда загорелась, начали подписи присылать. Потом — отзывать», — вспоминает Елена.
Но подписи для обращения в приёмную президента, хоть и не все запланированные, собрать удалось. После того, как об этом стало известно, рассказывает белгородка, через три дня одну из проблем с коммуникациями частично решили.
«Не знаю, почему они так боятся письма в Москву, на Ильинку, но они испугались. Районная администрация. То ли саботаж идёт со стороны служб», — сделала ещё одно заявление жительница Ясных Зорей.
Женщина уточнила, что администрация «хорошо знает» её как активистку, которая, если «что-то захотела, то будет этого добиваться до конца»:
«Несмотря на то, что я предприниматель и меня в таком случае могут ждать какие-то сложности. Но меня не волнует это, абсолютно. Пускай и звучит как-то показушно».
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