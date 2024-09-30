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Posted 30 сентября, 16:35

Published 30 сентября, 16:35

Modified 30 сентября, 16:37

Updated 30 сентября, 16:37

Коллективные обращения и угрозы

Стоит уехать — страдаю без него: белгородка рассказала о жизни в обстреливаемом селе

30 сентября 2024, 16:35
Фото: 1MI
Коллективные обращения и угрозы

Белгородка рассказала о сложностях в приграничном селе из-за обстрелов

Сюжет
Новости Белгорода
Жители Ясных Зорь беспокоятся из-за ситуации в их посёлке и обстановки, в которой они живут. Обращения к главе района, как заявляют белгородцы, не приносят результатов. Кроме того, местная жительница утверждает, что при попытках решить проблему через приёмную президента людям поступают угрозы.

Ранее Елена, жительница посёлка Ясные Зори, рассказала о том, как живут там местные жители. Женщина заявила о существующих проблемах, которые на данный момент всё ещё не смогли решить. В том числе это связано с отсутствием связи, т. к. вышку разбомбили в 2023 году, нестабильной подачей воды и с застывшим процессом восстановления разрушений после обстрелов.

Кроме того, белгородцы утверждают, что в данной ситуации для них наиболее опасны не атаки ВСУ, а условия, в которых они живут. В посёлке больше нет больницы, аптеки, а все экстренные службы отказываются приезжать из-за напряжённой обстановки, несмотря на то, как говорят яснозоренцы, что их населённый пункт не является закрытым. Случалось и такое, говорит Елена, что раненых везти им приходилось самостоятельно на попутках, а людей вывозил при обстрелах на собственной машине и глава их администрации Дмитрий Панков. В Шебекино и Белгороде, заявила жительница Белгородского района, вернувшись в родной посёлок, обстановка намного неспокойнее.

По словам Елены, обращения к главе Белгородского района Анне Куташовой ничего, к сожалению, не меняют, т. к. ответ на заявления жителей Ясных Зорь, как и у спецслужб, один — «напряжённая обстановка, запрещено». Это также касается и выезда специалистов для устранения аварий и проведения восстановительных работ.

«Он [Дмитрий Панков — прим.редакции] молодец. <…> Но у него не получается навести порядок именно в хозяйственном отношении. Может распорядиться Куташова, но почему-то ей мы вообще не интересны. Только одни обещания. <…> Часто воду отключают и надолго. <…> Начинаются сказки — через предприятие организуем поставку. Но разве отдаст частник свою воду посёлку? Нет, он, наоборот, когда ему не хватает, забирает у посёлка. Мы уже к ней даже не обращаемся», — высказала своё мнение о сложившейся ситуации местная жительница.

Женщина предположила, что по большей части их «изолированность» может быть связана и с расходами служб, и с тем, что их населённый пункт меньше и малочисленней, чем тот же посёлок городского типа Октябрьский, куда выезжают сразу после обстрелов:

«Там и населения побольше, и людей пограмотнее, наверное, больше. А здесь — бабушки. Молодые многие повыезжали».

Здесь стоит отметить, что Ясные Зори — село, а не посёлок. Однако местные всё равно так его называют, потому что их поселение задумывалось всё же как ПГТ. И потому что очень любят свой зелёный и красивый посёлок, как уточнила Елена:

«Но на самом деле я очень люблю своё село. Я его даже селом не называю — всегда посёлок. Я здесь не родилась, нет. Я родилась в Казахстане и приехала сюда в семь лет. А мне уже 55. Я всё время здесь живу, я приросла к нему всеми корнями. Здесь у меня похоронен отец, здесь моя мама, здесь все мои одноклассники. Если я куда-то уезжаю, просто начинаю страдать без него. Поэтому я хочу, чтобы мой посёлок был таким, каким он задумывался. И он красивый посёлок, на самом деле, если прибрать, помыть и сделать всё».

А далее жительница Ясных Зорь заявила о том, что местным поступали угрозы при попытках решить проблемы самостоятельно, через коллективные обращения. По словам белгородки, ранее они собирали подписи для того, чтобы направить письмо в администрацию президента. И после этого, уверяет она, местным якобы стали поступать угрозы — «просто ходили и пугали людей-бюджетников, чтобы не подписывали ничего, иначе будут проблемы».

«Было и такое. Вот слухи просто доходили. Мне даже несколько человек звонили и говорили: „Ты знаешь, наверное, я не буду подписывать“. Отзывали свою подпись. „У меня будут сложности“, — позвонили и сказали. Одной женщине вообще сказали, что восстанавливать квартиру не будут, если не отзовёт. А сперва ведь люди кинулись помогать и решать вопрос, делать и прикреплять фото. У них какая-то надежда загорелась, начали подписи присылать. Потом — отзывать», — вспоминает Елена.

Но подписи для обращения в приёмную президента, хоть и не все запланированные, собрать удалось. После того, как об этом стало известно, рассказывает белгородка, через три дня одну из проблем с коммуникациями частично решили.

«Не знаю, почему они так боятся письма в Москву, на Ильинку, но они испугались. Районная администрация. То ли саботаж идёт со стороны служб», — сделала ещё одно заявление жительница Ясных Зорей.

Женщина уточнила, что администрация «хорошо знает» её как активистку, которая, если «что-то захотела, то будет этого добиваться до конца»:

«Несмотря на то, что я предприниматель и меня в таком случае могут ждать какие-то сложности. Но меня не волнует это, абсолютно. Пускай и звучит как-то показушно».
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