Стоит уехать — страдаю без него: белгородка рассказала о жизни в обстреливаемом селе

Часто воду отключают и надолго. <…> Начинаются сказки — через предприятие организуем поставку. Но разве отдаст частник свою воду посёлку? Нет, он, наоборот, когда ему не хватает, забирает у посёлка.

Мы уже к ней даже не обращаемся