Старый Оскол опередил Белгород в рейтинге высоких зарплат

Posted 30 сентября, 08:05
Published 30 сентября, 08:05
Modified 30 сентября, 14:59
Updated 30 сентября, 14:59
В рейтинге российских городов по уровню зарплат на 45-м месте расположился Старый Оскол со среднемесячной заработной платой в первом полугодии 2024 года в 63 тысячи рублей. За год эта сумма изменилась на 25,9% в лучшую сторону. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,38.
Белгород в рейтинге оказался ниже Старого Оскола — на 50-м месте. Зарплата в областном центре, по данным издания, достигает 61,1 тысячи рублей — это на 17,8% больше, чем в прошлом году. Соотношение зарплаты и потребительского набора составило 3,28.
Крупные города и столицы Центрального Черноземья опередил Липецк. Средняя зарплата здесь составляет 65,7 тысячи рублей. Город занял 36-ю строчку рейтинга.
Воронеж оказался на 63-м месте с зарплатой в 63,7 тысячи рублей, Курск — на 88-м месте с 52,7 тысячи рублей. Ещё ниже в рейтинге расположился Тамбов с зарплатой в 49,7 тысячи рублей.
Самая высокая зарплата наблюдается у жителей Нового Уренгоя и Салехарда — 156,3 тысячи и 142,8 тысячи рублей. При этом соотношение зарплаты и потребительского набора — 6,25 и 5,71 соответственно. Москва расположилась в списке на третьем месте — 160,3 тысячи рублей, но соотношение составляет 5,12.
В Грозном и Нальчике средняя зарплата не превышает 44,7 тысячи рублей с соотношением 2,27 и 2,20. Эти города заняли самые последние места в рейтинге — 99-е и 100-е.
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