Старый Оскол опередил Белгород в рейтинге высоких зарплат

В рейтинге российских городов по уровню зарплат на 45-м месте расположился Старый Оскол со среднемесячной заработной платой в первом полугодии 2024 года в 63 тысячи рублей. За год эта сумма изменилась на 25,9% в лучшую сторону. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,38.