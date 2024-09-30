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Posted 30 сентября, 08:05

Published 30 сентября, 08:05

Modified 30 сентября, 14:59

Updated 30 сентября, 14:59

В Старом Осколе средняя зарплата оказалась выше, чем в Белгороде

Старый Оскол опередил Белгород в рейтинге высоких зарплат

30 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI
В Старом Осколе средняя зарплата оказалась выше, чем в Белгороде

Белгород занял 50-е место в рейтинге по уровню зарплат

Сюжет
Рейтинг
В каких российских городах наблюдается самая высокая средняя заработная плата, а в каких — самая низкая? Белгород и Старый Оскол заняли в рейтинге РИА «Новости» не последнее, но и не первое место.

В рейтинге российских городов по уровню зарплат на 45-м месте расположился Старый Оскол со среднемесячной заработной платой в первом полугодии 2024 года в 63 тысячи рублей. За год эта сумма изменилась на 25,9% в лучшую сторону. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,38.

Белгород в рейтинге оказался ниже Старого Оскола — на 50-м месте. Зарплата в областном центре, по данным издания, достигает 61,1 тысячи рублей — это на 17,8% больше, чем в прошлом году. Соотношение зарплаты и потребительского набора составило 3,28.

Крупные города и столицы Центрального Черноземья опередил Липецк. Средняя зарплата здесь составляет 65,7 тысячи рублей. Город занял 36-ю строчку рейтинга.

Воронеж оказался на 63-м месте с зарплатой в 63,7 тысячи рублей, Курск — на 88-м месте с 52,7 тысячи рублей. Ещё ниже в рейтинге расположился Тамбов с зарплатой в 49,7 тысячи рублей.

Самая высокая зарплата наблюдается у жителей Нового Уренгоя и Салехарда — 156,3 тысячи и 142,8 тысячи рублей. При этом соотношение зарплаты и потребительского набора — 6,25 и 5,71 соответственно. Москва расположилась в списке на третьем месте — 160,3 тысячи рублей, но соотношение составляет 5,12.

В Грозном и Нальчике средняя зарплата не превышает 44,7 тысячи рублей с соотношением 2,27 и 2,20. Эти города заняли самые последние места в рейтинге — 99-е и 100-е.

С 1 октября белгородцам повысят зарплату. Кому именно?
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