Пожилые родители участника СВО добились пересмотра сурового приговора из-за ясеней

Posted 30 сентября, 13:48
Published 30 сентября, 13:48
Modified 30 сентября, 13:48
Updated 30 сентября, 13:48
По версии следствия, 24 и 25 января в Белгородском районе муж и жена срубили пять ясеней. Состоялся суд, пожилую пару признали виновной в незаконной рубке в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Пенсионеров в итоге ограничили в свободе на один год.
Более того, администрация Белгородского района подсчитала ущерб, нанесённый лесному фонду. Сумма превысила 128 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск о возмещении супругами материального вреда в солидарном порядке.
Однако пенсионеры с приговором не согласились: сторона защиты подала апелляционную жалобу. В ней среди прочего было указано на ненадлежащую оценку показаний осуждённого о том, что спиленными деревьями были не ясени, а гнилая груша и клёны. Также сторона защиты заявила, что суд не исследовал детали спила деревьев, из-за чего невозможно было установить сам факт вырубки и рассчитать сумму ущерба.
Кроме того, пожилая пара указала, что получает маленькую пенсию и при этом воспитывает двоих внуков. Сын пенсионеров сейчас в зоне СВО, а его супруга бросила детей восемь лет назад. Отопление в доме пожилых белгородцев печное, газа нет.
Белгородский областной суд удовлетворил жалобу в части отмены приговора. Дело вернули прокурору для дополнительного расследования.
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