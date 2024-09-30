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Posted 30 сентября, 13:48

Published 30 сентября, 13:48

Modified 30 сентября, 13:48

Updated 30 сентября, 13:48

Белгородских пенсионеров осудили за вырубку деревьев

Пожилые родители участника СВО добились пересмотра сурового приговора из-за ясеней

30 сентября 2024, 13:48
Фото: 1MI
Белгородских пенсионеров осудили за вырубку деревьев

Белгородские пенсионеры обжаловали приговор по делу о вырубке деревьев

Сюжет
Суд
В обвинении было указано, что пожилая пара срубила пять ясеней. Пенсионеров признали виновным, их ограничили в свободе. Кроме того, был назначен штраф за вред, причинённый администрации Белгородского района. Однако пенсионеры с приговором не согласились.

По версии следствия, 24 и 25 января в Белгородском районе муж и жена срубили пять ясеней. Состоялся суд, пожилую пару признали виновной в незаконной рубке в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Пенсионеров в итоге ограничили в свободе на один год.

Более того, администрация Белгородского района подсчитала ущерб, нанесённый лесному фонду. Сумма превысила 128 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск о возмещении супругами материального вреда в солидарном порядке.

Однако пенсионеры с приговором не согласились: сторона защиты подала апелляционную жалобу. В ней среди прочего было указано на ненадлежащую оценку показаний осуждённого о том, что спиленными деревьями были не ясени, а гнилая груша и клёны. Также сторона защиты заявила, что суд не исследовал детали спила деревьев, из-за чего невозможно было установить сам факт вырубки и рассчитать сумму ущерба.

Кроме того, пожилая пара указала, что получает маленькую пенсию и при этом воспитывает двоих внуков. Сын пенсионеров сейчас в зоне СВО, а его супруга бросила детей восемь лет назад. Отопление в доме пожилых белгородцев печное, газа нет.

Белгородский областной суд удовлетворил жалобу в части отмены приговора. Дело вернули прокурору для дополнительного расследования.

Супругов под Белгородом ограничили в свободе на год из-за ясеней
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