Пожилые родители участника СВО добились пересмотра сурового приговора из-за ясеней

Однако пенсионеры с приговором не согласились: сторона защиты подала апелляционную жалобу. В ней среди прочего было указано на ненадлежащую оценку показаний осуждённого о том, что спиленными деревьями были не ясени, а гнилая груша и клёны. Также сторона защиты заявила, что суд не исследовал детали спила деревьев, из-за чего невозможно было установить сам факт вырубки и рассчитать сумму ущерба.