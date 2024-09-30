Почему в Белгороде не всегда открываются двери МКД при ракетной опасности и обстреле?

Все обращения белгородцев проверили и установили причины, почему двери ранее не открылись. Как оказалось, некоторые контроллеры были установлены ближе к механизму открывания двери. В других случаях имелась проблема с сигналом. Однако иногда было и внешнее вмешательство: некоторые белгородцы, как заявил губернатор Вячеслав Гладков, обрывали и уничтожали контроллеры. Глава региона назвал это «варварским отношением».