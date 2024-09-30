Почему в Белгороде не всегда открываются двери МКД при ракетной опасности и обстреле?

Posted 30 сентября 2024, 07:05
Published 30 сентября 2024, 07:05
Modified 30 сентября 2024, 07:07
Updated 30 сентября 2024, 07:07
Белгородцы за месяц направили 70 обращений о плохой работе контроллеров. Напомним, что эти устройства открывают двери подъездов многоквартирных домов при получении сигнала о ракетной опасности, чтобы люди могли спрятаться. Подъезды с контроллерами отмечены специальными наклейками.
Все обращения белгородцев проверили и установили причины, почему двери ранее не открылись. Как оказалось, некоторые контроллеры были установлены ближе к механизму открывания двери. В других случаях имелась проблема с сигналом. Однако иногда было и внешнее вмешательство: некоторые белгородцы, как заявил губернатор Вячеслав Гладков, обрывали и уничтожали контроллеры. Глава региона назвал это «варварским отношением».
Жалобы поступают не только от жителей Белгорода, но и от шебекинцев. Ранее они сообщали, что иногда при обстреле подъездные двери МКД не открываются. Тогда губернатор подтвердил, что не всегда получается оперативно открыть подъезды, причина — небольшое расстояние от города до госграницы.