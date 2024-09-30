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Posted 30 сентября 2024, 07:05

Published 30 сентября 2024, 07:05

Modified 30 сентября 2024, 07:07

Updated 30 сентября 2024, 07:07

Не всегда двери МКД в Белгороде открываются при ракетной опасности

Почему в Белгороде не всегда открываются двери МКД при ракетной опасности и обстреле?

30 сентября 2024, 07:05
Фото: 1MI. Не всегда двери МКД в Белгороде открываются при ракетной опасности

От белгородцев поступило 70 обращений о некачественной работе контроллеров

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Новости Белгорода
Жалобы проанализировали и уже установили причины, почему в некоторых подъездах не открывались двери, когда звучала сирена. Помимо механических проблем, дело было и в банальном варварстве, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцы за месяц направили 70 обращений о плохой работе контроллеров. Напомним, что эти устройства открывают двери подъездов многоквартирных домов при получении сигнала о ракетной опасности, чтобы люди могли спрятаться. Подъезды с контроллерами отмечены специальными наклейками.

Все обращения белгородцев проверили и установили причины, почему двери ранее не открылись. Как оказалось, некоторые контроллеры были установлены ближе к механизму открывания двери. В других случаях имелась проблема с сигналом. Однако иногда было и внешнее вмешательство: некоторые белгородцы, как заявил губернатор Вячеслав Гладков, обрывали и уничтожали контроллеры. Глава региона назвал это «варварским отношением».

Жалобы поступают не только от жителей Белгорода, но и от шебекинцев. Ранее они сообщали, что иногда при обстреле подъездные двери МКД не открываются. Тогда губернатор подтвердил, что не всегда получается оперативно открыть подъезды, причина — небольшое расстояние от города до госграницы.

Времени мало: в Шебекино поставили контроллеры, но проблемы всё же есть
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#Контроллер#Ракетная опасность
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