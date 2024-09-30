Из-за судов 168 белгородцев не могут съехать из аварийного жилья

По словам чиновника, в 2024 году по двум программам планируется переселить из аварийного жилфонда 780 человек. Расселяемая площадь — 12 863 кв. м. На 27 сентября переселили 159 человек на территории Грайворонского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов и Белгорода.