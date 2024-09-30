Из-за судов 168 белгородцев не могут съехать из аварийного жилья

Posted 30 сентября, 16:30
Published 30 сентября, 16:30
Modified 30 сентября, 16:32
Updated 30 сентября, 16:32
По словам чиновника, в 2024 году по двум программам планируется переселить из аварийного жилфонда 780 человек. Расселяемая площадь — 12 863 кв. м. На 27 сентября переселили 159 человек на территории Грайворонского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов и Белгорода.
На текущий момент расселить необходимо 621 человека. На территории Старооскольского округа для 96 человек уже приобрели жилые помещения. В настоящее время ведётся передача прав собственности. Также купили жильё для 51 человека на территории Новооскольского округа.
На территории Шебекинского округа строят многоквартирный дом для расселения 19 человек. Строительная готовность — 25%. Из-за оперативной обстановки темпы строительства падали, но сейчас на стройплощадке идёт увеличение строительного объёма.
На территории Волоконовского района для расселения 171 человека строят два многоквартирных дома. Строительная готовность — 98%. Для переселения семи человек на территории Яковлевского округа покупают на вторичном рынке жилья.
Путём выплаты выкупной стоимости в планах расселить 73 человека. Сейчас администрации Волоконовского, Красногвардейского районов, Алексеевского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского округов ведут работу с людьми по подписанию соглашений о предоставлении выкупной стоимости.
По 168 собственникам ведутся производства в судебном порядке по причине непредвиденных обстоятельств.
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