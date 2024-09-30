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Posted 30 сентября, 06:48

Published 30 сентября, 06:48

Modified 30 сентября, 06:50

Updated 30 сентября, 06:50

Двух учителей из Белгородской области признали одними из лучших в России

Двух учителей из Белгородской области признали одними из лучших в России

30 сентября 2024, 06:48
Фото: 1MI
Сюжет
Конкурс
Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин рассказал об итогах и промежуточных итогах всероссийских конкурсов учителей. Два преподавателя региона попали в число лучших.

Педагог из Белгородской области прошёл в последний этап Всероссийского конкурса «Учитель года». Как рассказал министр образования региона Андрей Милёхин, Игорь Гребёнкин прошёл отбор из 90 участников и остался в двадцатке лучших. Преподаёт он историю и обществознание в школе №2 Губкина.

Белгородская область и в прошлом году получила такой результат в конкурсе. В полуфинал вышёл Михаил Ладных, учитель физики в «Алгоритме Успеха».

В средней школе №2 посёлка Чернянка отличилась преподаватель начальных классов Светлана Редченко. Она стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель».

Учителя есть, но бывает дефицит: достаточно ли педагогов в Белгородской области?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Конкурс#Учитель года#Белгород#Андрей Милёхин#Министр образования
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