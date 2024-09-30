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Posted 30 сентября, 07:05

Published 30 сентября, 07:05

Modified 30 сентября, 07:07

Updated 30 сентября, 07:07

Больше 20 тысяч белгородцев в приграничье получили выплаты в 10 и 15 тыс. рублей

Больше 20 тысяч белгородцев в приграничье получили выплаты в 10 и 15 тыс. рублей

30 сентября 2024, 07:05
Фото: 1MI
Сюжет
Выплаты
Всего выплаты в размере 10 и 15 тысяч рублей получили 20 181 человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ.

По данным на сегодняшний день, единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 19 202 человека, а 979 человек — помощь в размере 15 тысяч рублей.

За прошедшую неделю поступило ещё 268 обращений, которые в настоящее время проходят согласование в министерстве финансов. Оставшиеся выплаты планируется перечислить до 4 октября включительно.

Эту информацию на еженедельном оперативном совещании озвучила министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова.

Фото: скриншот из трансляции заседания правительства
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Экономика#Денежные выплаты#Выплаты#Единовременные выплаты
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