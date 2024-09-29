В Старом Осколе пьяный подросток на «Жигули» врезался в забор, пострадала девушка

Согласно данным ГАИ по Белгородской области, вчера примерно в час ночи парень 16 лет врезался в забор на «Жигули». Юный житель Старого Оскола был выпившим, прав не имел. В результате аварии пострадала 17-летняя девушка, которая также находилась в авто.