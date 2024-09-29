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Posted 29 сентября 2024, 09:39

Published 29 сентября 2024, 09:39

Modified 29 сентября 2024, 09:41

Updated 29 сентября 2024, 09:41

Авария

В Старом Осколе пьяный подросток на «Жигули» врезался в забор, пострадала девушка

29 сентября 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney. Авария

В Старом Осколе в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка пьяного подростка-водителя

Сюжет
Авария
В Старом Осколе пьяный подросток сел за руль «Жигулей» и въехал в забор. Парень цел, однако пострадала его пассажирка.

Согласно данным ГАИ по Белгородской области, вчера примерно в час ночи парень 16 лет врезался в забор на «Жигули». Юный житель Старого Оскола был выпившим, прав не имел. В результате аварии пострадала 17-летняя девушка, которая также находилась в авто.

Авария произошла в микрорайоне Восточный на проспекте Н.Шевченко.

Ещё одна авария произошла 28 сентября уже в Белгороде, на улице Кутузова. Иномарка не уступила дорогу «ВАЗу», что привело к столкновению. Пострадали двое детей и четверо взрослых.

В Белгороде шесть человек пострадали в аварии, среди них дети 14 и 5 лет
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