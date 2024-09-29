В Старом Осколе пьяный подросток на «Жигули» врезался в забор, пострадала девушка

Posted 29 сентября 2024, 09:39
Published 29 сентября 2024, 09:39
Modified 29 сентября 2024, 09:41
Updated 29 сентября 2024, 09:41
Согласно данным ГАИ по Белгородской области, вчера примерно в час ночи парень 16 лет врезался в забор на «Жигули». Юный житель Старого Оскола был выпившим, прав не имел. В результате аварии пострадала 17-летняя девушка, которая также находилась в авто.
Авария произошла в микрорайоне Восточный на проспекте Н.Шевченко.
Ещё одна авария произошла 28 сентября уже в Белгороде, на улице Кутузова. Иномарка не уступила дорогу «ВАЗу», что привело к столкновению. Пострадали двое детей и четверо взрослых.