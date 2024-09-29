В Новом Осколе пенсионер нецензурно пожаловался главе округа и попал в отдел полиции

Posted 29 сентября, 15:23
Published 29 сентября, 15:23
Modified 29 сентября, 15:25
Updated 29 сентября, 15:25
«Так что принимайте меры и мозги не <…> [далее следует нецензурное выражение — прим. редакции]».
Так закончил своё обращение по поводу проблемы затопленного подвала и неприятного запаха пенсионер Александр Троценко из Нового Оскола. Его голосовое сообщение принял во внимание глава новооскольскольской администрации Андрей Гриднёв. Нецензурное выражение негодования мужчины стало причиной визита к нему правоохранительных органов и «приглашения» в отдел полиции. Как и заявлял глава округа в своём Telegram-канале Гриднёв, «безнаказанным» подобное поведение не осталось.
Как оказалось, жители одного из МКД на Кооперативной страдают из-за запаха фекалий, который распространяется по квартирам из затопленного подвала, служащего укрытием. Таким образом, говорит пенсионер, прятаться в нём невозможно, как и жить в сырости и плесени. К тому же, заявляет он, люди, а в особенности их дети, могут оказаться в больнице.
Александр Николаевич предположил, что в сложившейся ситуации жители дома могут не выдержать, поэтому к директору новооскольского благоустройства придёт «мужик и расшибёт [лицо] в кровь», потому что проблема не решается уже долгое время. Однако все заявления и предположения пенсионера Николай Гриднёв воспринял на свой счёт:
В оскорбительной форме [Александр Троценко — прим. редакции] обвиняет меня, что подвал многоквартирного дома затопило. Конечно же виноват глава… Как и ранее в той же группе, в которой не стесняются оскорблять женщин, употреблять ненормативную лексику и поощрять негативные, унижающие людей комментарии, меня обвинили в том, что на пляж не проехала скорая…
Далее глава администрации заявил о том, что в затоплении виноваты сами жители МКД:
«А кто посмотрел почему произошло засорение канализации и затопление подвала? Ведь никто вместе с работниками администрации и служб ЖКХ не пришёл посмотреть как из труб достали кучу тряпок, досок. Как они туда попали? Конечно же проще всего обвинить главу… <…> Я конечно не всемогущий, я как и все где-то и в чём-то виноват, вместе с большой командой сотрудников администрации, управлений, трудовыми коллективами предприятий и организаций, членами общественных организаций и просто неравнодушными порядочными новооскольцами я стараюсь сделать наше Новоосколье лучше!».
Однако пенсионер говорил о безалаберной работе УК ООО «Центральное», которая не выполняет свою работу и просто «сидят и бездельничают».
«Андрей Николаевич, смотрите, может быть такой вариант… Конечно, не дай бог, чтобы он случился, но… <…> есть нормальные мужики, они просто придут в это „Благоустройство“ и расшибут [лица — прим. редакции] всем, чтобы они работали. <…> У кого-то дети, сырость, влага, грибок. А какой-то директор „Благоустройства“ сидит, козёл. Ему никто не может рога что ли сломать?».
Утром 28 сентября, как пишет «Фонарь», Александру Троценко после того самого визита полиции сообщили, что на него написали заявление. Так, пенсионеру могут предъявить обвинение в мелком хулиганстве из-за его нецензурного выражения к главе администрации Нового Оскола просьбы помочь решить проблему с затопленным подвалом и бездействием служб.
Далее в канале, где высказался пенсионер, появился пост о том, что жители дома на Кооперативной «звонили во все инстанции», однако никаких результатов это не приносило. Кроме того, заявляется, что в «укрытии», полном канализационных вод, проведено электричество, что создаёт дополнительную угрозу для людей из-за ещё не случившегося, но возможного, короткого замыкания.
Вот такие фото появились в сети и Telegram-канале «Новый Оскол Online» в качестве сопровождающих иллюстраций ситуации, о которой говорил житель городского округа.
Ещё одно недовольство неподобающим состоянием укрытие, но в приличной форме, высказали родители учеников из Старого Оскола. Подвальное помещение школы также оборудовали на случай обстрелов. Однако от его вида старооскольцы пришли в ужас из-за грибка на стенах и вони.
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