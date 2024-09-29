В Новом Осколе пенсионер нецензурно пожаловался главе округа и попал в отдел полиции

Как оказалось, жители одного из МКД на Кооперативной страдают из-за запаха фекалий, который распространяется по квартирам из затопленного подвала, служащего укрытием. Таким образом, говорит пенсионер, прятаться в нём невозможно, как и жить в сырости и плесени. К тому же, заявляет он, люди, а в особенности их дети, могут оказаться в больнице.