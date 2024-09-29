Ефимов: Инвестор сможет открыть детский сад в Москве по льготной аренды

Posted 29 сентября, 09:41
Published 29 сентября, 09:41
Modified 29 сентября, 09:41
Updated 29 сентября, 09:41
Помещение, расположенное по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 49, было арендовано фирмой «ЛАКОЛ-Н» после успешного участия в аукционе в августе. Площадь здания составляет 326,8 квадратного метра. Владимир Ефимов уточнил, что в соответствии с условиями программы инвестору предписано завершить ремонт, после чего арендная плата составит всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.
Для получения льготной аренды необходимо согласовать с городскими властями объем требуемых восстановительных работ. Если необходим косметический ремонт, сад сможет начать работу в течение шести месяцев. В ситуациях, когда требуется капитальный ремонт или полная реконструкция, сроки могут увеличиться до полутора или трех лет соответственно.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что по итогам аукциона с компанией был подписан договор аренды на срок 49 лет. В дополнение к зданию инвестор также получил в пользование участок земли площадью около 0,6 гектара. Чтобы сохранить льготную арендную ставку, ему предстоит ежегодно подтверждать выполнение требований программы.
Как отметил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, программа «1 рубль за квадратный метр в год» пользуется высоким интересом у инвесторов. С начала 2023 года уже четыре предпринимателя подписали контракты на открытие образовательных учреждений в рамках этой инициативы.
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