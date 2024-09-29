Ефимов: Инвестор сможет открыть детский сад в Москве по льготной аренды

Помещение, расположенное по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 49, было арендовано фирмой «ЛАКОЛ-Н» после успешного участия в аукционе в августе. Площадь здания составляет 326,8 квадратного метра. Владимир Ефимов уточнил, что в соответствии с условиями программы инвестору предписано завершить ремонт, после чего арендная плата составит всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.