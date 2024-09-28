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Posted 28 сентября, 20:36

Published 28 сентября, 20:36

Modified 28 сентября, 20:39

Updated 28 сентября, 20:39

Под Белгородом три женщины ранены после атаки БПЛА на машину

Женщине оторвало обе ноги после атаки беспилотника на легковой автомобиль

28 сентября 2024, 20:36
Фото: Изображение Midjourney

Под Белгородом три женщины ранены после атаки БПЛА на машину

Сюжет
Беспилотник
В селе Красный Октябрь FPV-дрон взорвался в машине с тремя женщинами. Они получили ранения, двое — в крайне тяжёлом состоянии.

У одной из них — минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения. Ещё у одной женщины — минно-взрывная травма, осколком ранило в шею. Двоих пострадавших отвезли на попутки в больницу Белгорода.

Ещё одну раненую в областной центр привезли на скорой. Она в крайне тяжёлом состоянии с ранениями в грудь, шею и плечо.

Оперативные службы работают на месте происшествия, информацию о последствиях уточняют.

За сутки от атак ВСУ пострадали 15 белгородцев, один в крайне тяжёлом состоянии
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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Беспилотник#Взрыв#Легковой автомобиль#Красный октябрь#Атака ВСУ#В крайне тяжёлом состоянии
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