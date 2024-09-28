Женщине оторвало обе ноги после атаки беспилотника на легковой автомобиль

У одной из них — минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения. Ещё у одной женщины — минно-взрывная травма, осколком ранило в шею. Двоих пострадавших отвезли на попутки в больницу Белгорода.