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Posted 28 сентября, 07:57

Published 28 сентября, 07:57

Modified 28 сентября, 07:59

Updated 28 сентября, 07:59

В Шебекино под обстрел попал многоквартирный дом

В Шебекино под обстрел попал многоквартирный дом

28 сентября 2024, 07:57
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»
Сюжет
Обстрел
ВСУ обстреляли Шебекино утром 28 сентября. Местные каналы сообщают о пострадавших, официальной информации на момент публикации не поступало.

Примерно в 10:20 субботы Шебекино снова попало под обстрел ВСУ. Жителям пришли РСЧС-сообщения с просьбой спрятаться в укрытиях и других безопасных местах.

Боеприпасы взорвались возле многоквартирного дома в районе маслозавода. Местные Telegram-каналы сообщают, что есть пострадавшие, но без подробностей. В одной из квартир начался пожар, оперативные службы уже прибыли на место. В МКД выбиты окна, повреждены фасад и балконы.

Официальной информации о пострадавших и последствиях пока нет.

Видео: Telegram-канал «Шо Шебекино».
Жители окраины Шебекино сообщают о вероятном прилёте
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