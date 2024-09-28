В Шебекино под обстрел попал многоквартирный дом

Боеприпасы взорвались возле многоквартирного дома в районе маслозавода. Местные Telegram-каналы сообщают, что есть пострадавшие, но без подробностей. В одной из квартир начался пожар, оперативные службы уже прибыли на место. В МКД выбиты окна, повреждены фасад и балконы.