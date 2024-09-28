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Posted 28 сентября, 09:50

Published 28 сентября, 09:50

Modified 28 сентября, 10:03

Updated 28 сентября, 10:03

В Белгороде снова произошла авария с автобусом.

В Белгороде второй день подряд автобус попал в аварию, сообщают о пострадавших

28 сентября 2024, 09:50
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»

В Белгороде снова произошла авария с автобусом.

Сюжет
Авария
Читатели Бел.Ру сообщили, что пострадал водитель легкового автомобиля. Официальных подробностей на момент публикации не сообщалось.

На улице Попова в Белгороде столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль. После столкновения пассажирский транспорт вылетел с дороги и снёс часть ограждения на тротуаре. Подписчики Telegram-канала Бел.Ру сообщили, что водитель легковушки серьёзно пострадал — врачи пытаются оказать ему помощь на месте.

ГАИ по Белгородской области пока подробностей о происшествии не сообщало. Напомним, вчера авария с пассажирским автобусом и легковым автомобилем произошла на улице Щорса в районе «Сити Молла». Травмы получил 64-летний водитель Renault Logan.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Авария#Автобус#Пострадавший#Новости Белгорода
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