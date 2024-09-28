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Posted 28 сентября, 14:40

Published 28 сентября, 14:40

Modified 28 сентября, 14:42

Updated 28 сентября, 14:42

Станции РЭБ начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничье

Станции РЭБ начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничье

28 сентября 2024, 14:40
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Приграничье
В Белгородскую область привезли 55 станций, почти половину из них будут защищать детей в Белгородском районе, рассказал Вячеслав Гладков.

В белгородском приграничье начали работы по установке станций радиоэлектронной борьбы на школьные автобусы. Из 55 станций 27 поступили в десять населённых пунктов в Белгородском районе. Остальные распределят по школам Волоконовского и Борисовского района, Валуйского и Шебекинского округов.

«Понимаем, что с РЭБами будет спокойнее возить детей в школы. Продолжаем эту работу дальше», — написал губернатор Белгородской области.

Ранее муниципалитетам передали ещё 300 установок для борьбы с украинскими беспилотниками. Тестируют в регионе и новую систему для борьбы с дронами под названием «Ступор».

Школьные автобусы в Белгородской области оснастят станциями РЭБ: где их установят
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#Евгений Грицков#Видео#Школьные автобусы#Приграничье#СВО#Беспилотники#РЭБ#Радиоэлектронная борьба
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