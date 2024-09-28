Станции РЭБ начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничье

Posted 28 сентября, 14:40
Published 28 сентября, 14:40
Modified 28 сентября, 14:42
Updated 28 сентября, 14:42
В белгородском приграничье начали работы по установке станций радиоэлектронной борьбы на школьные автобусы. Из 55 станций 27 поступили в десять населённых пунктов в Белгородском районе. Остальные распределят по школам Волоконовского и Борисовского района, Валуйского и Шебекинского округов.
«Понимаем, что с РЭБами будет спокойнее возить детей в школы. Продолжаем эту работу дальше», — написал губернатор Белгородской области.
Ранее муниципалитетам передали ещё 300 установок для борьбы с украинскими беспилотниками. Тестируют в регионе и новую систему для борьбы с дронами под названием «Ступор».
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