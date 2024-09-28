Один человек погиб и двое ранены во время обстрела Шебекино

Есть один погибший. Судя по всему — это мужчина, подробностей не сообщается. Ещё один мужчина и женщина получили ранения — минно-взрывные травмы и раны на голове, у женщины, кроме этого, пострадала кисть руки. Попутным транспортом их доставили в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали раненым помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.