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Posted 28 сентября, 09:08

Published 28 сентября, 09:08

Modified 28 сентября, 09:11

Updated 28 сентября, 09:11

Один человек погиб и двое ранены во время обстрела Шебекино

Один человек погиб и двое ранены во время обстрела Шебекино

28 сентября 2024, 09:08
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Сюжет
Обстрел
ВСУ обстреляли город в белгородском приграничье утром 28 сентября. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Есть один погибший. Судя по всему — это мужчина, подробностей не сообщается. Ещё один мужчина и женщина получили ранения — минно-взрывные травмы и раны на голове, у женщины, кроме этого, пострадала кисть руки. Попутным транспортом их доставили в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали раненым помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

После прилёта боеприпаса загорелась одна из квартир в МКД. Пожарные огонь уже потушили. Повреждены крыши, окна, фасады в четырёх многоквартирных домах, газо- и водопроводы. Осколки посекли три легковых и одну грузовую машину. Повреждения стёкол есть также в двух коммерческих и двух социальных объектах.

Во дворе ещё одного многоквартирного дома взорвался беспилотник. Выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены четыре легковых автомобиля.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Шебекино под обстрел попал многоквартирный дом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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