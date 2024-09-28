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Posted 28 сентября, 12:59

Published 28 сентября, 12:59

Modified 28 сентября, 13:01

Updated 28 сентября, 13:01

В Белгородской области мирный житель ранен после атаки украинского дрона

Новая атака ВСУ — новый раненый: Украина терроризирует белгородское приграничье

28 сентября 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области мирный житель ранен после атаки украинского дрона

ВСУ атаковали два населённых пункта в Белгородской области. О последствиях и пострадавшем сообщил Вячеслав Гладков.

Мужчина получил ранения после взрыва украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа. У него минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в районную больницу.

Под обстрелом оказалось село Графовка в Краснояружском районе. Повреждения получила линия электропередачи. Без света на время остались сама Графовка и частично соседнее село Репяховка. После разрешения от Министерства обороны аварийные бригады должны приступить к устранению последствий.

Утром субботы ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. В результате прилётов один человек погиб, ещё двое получили ранения. Повреждены несколько многоквартирных домов.

В Белгородской области за сутки при обстрелах ВСУ ранены шесть человек
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Краснояружский район#Графовка#Двулучное#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Валуйский округ
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