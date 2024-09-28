ИИ проделал за полгода столетнюю работу по поиску геоглифов

Posted 28 сентября, 09:40
Published 28 сентября, 09:40
Modified 28 сентября, 09:42
Updated 28 сентября, 09:42
Легендарные линии Наска представляют собой серию массивных надрезов на дне пустыни. На рисунках изображены животные, геометрические фигуры и воображаемые существа. Они привлекают учёных со всего света с тех пор, как были обнаружены. Данные рисунки находятся южнее Лимы примерно на 350 километров и видны с воздуха. Они стали одной из главных достопримечательностей Перу. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Археолог Масато Сакаи из Университета Ямагата отметил, что использование искусственного интеллекта позволило гораздо быстрее и точнее составить карту распределения геоглифов. Он добавил, что на такой большой площади использование традиционного метода могло привести к тому, что некоторые рисунки были бы пропущены.
Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы статьи утверждают, что ИИ можно использовать для ускорения археологических работ даже в изученных местах. Ученые отмечают, что за почти сто лет было обнаружен 430 геоглифов, в то время как ИИ всего за полгода нашел ещё 303 рисунка.
Преимущество данной модели искусственного интеллекта в том, что она способна выделять относительно небольшие геоглифы, которые трудно заметить невооруженным глазом. Однако среди новых рисунков есть и гигантские, которые изображают диких животных. ИИ использовался исследователями для того, чтобы проанализировать огромный массив данных, полученных с самолётов, с целью определить районы, где могли бы найти больше геоглифов.
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