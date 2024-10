ИИ проделал за полгода столетнюю работу по поиску геоглифов

Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы статьи утверждают, что ИИ можно использовать для ускорения археологических работ даже в изученных местах. Ученые отмечают, что за почти сто лет было обнаружен 430 геоглифов, в то время как ИИ всего за полгода нашел ещё 303 рисунка.