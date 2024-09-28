ИИ проделал за полгода столетнюю работу по поиску геоглифов

Легендарные линии Наска представляют собой серию массивных надрезов на дне пустыни. На рисунках изображены животные, геометрические фигуры и воображаемые существа. Они привлекают учёных со всего света с тех пор, как были обнаружены. Данные рисунки находятся южнее Лимы примерно на 350 километров и видны с воздуха. Они стали одной из главных достопримечательностей Перу. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.