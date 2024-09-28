Белгородцы смогут сыграть в большие шахматы в новом сквере

Posted 28 сентября, 07:42
Published 28 сентября, 07:42
Modified 28 сентября, 07:44
Updated 28 сентября, 07:44
В новом сквере областного центра, дизайн которого жители выбирали голосованием, оборудовали большой шахматной доской с фигурами в половину человеческого роста. Теперь в этом сквере есть детская площадка с безопасным покрытием, амфитеатр, места для сидения под навесами и даже импровизированные гамаки. Оборудовали освещение, посадили деревья — яблони и клёны — и многолетники и цветы.
Проект реализован по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Дату открытия сквера переносили, а у белгородцев возникали вопросы в процессе ремонта, потому что не всё, что строилось на площадке, соответствовало первоначальной задумке.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]