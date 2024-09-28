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Posted 28 сентября, 07:42

Published 28 сентября, 07:42

Modified 28 сентября, 07:44

Updated 28 сентября, 07:44

В Белгороде открыли новый сквер с шахматами и гамаками

Белгородцы смогут сыграть в большие шахматы в новом сквере

28 сентября 2024, 07:42
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В Белгороде открыли новый сквер с шахматами и гамаками

Сюжет
Благоустройство
В Белгороде завершили работу по обустройству нового сквера на пересечении улиц Мичурина и Попова. Подробности рассказал мэр Валентин Демидов.

В новом сквере областного центра, дизайн которого жители выбирали голосованием, оборудовали большой шахматной доской с фигурами в половину человеческого роста. Теперь в этом сквере есть детская площадка с безопасным покрытием, амфитеатр, места для сидения под навесами и даже импровизированные гамаки. Оборудовали освещение, посадили деревья — яблони и клёны — и многолетники и цветы.

Проект реализован по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Дату открытия сквера переносили, а у белгородцев возникали вопросы в процессе ремонта, потому что не всё, что строилось на площадке, соответствовало первоначальной задумке.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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#Евгений Грицков#Благоустройство#Шахматы#Новости Белгорода#Касается каждого#Амфитеатр#Белгород#Валентин Демидов#Новый сквер#Мичурина-Попова
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