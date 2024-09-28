Белгородцы смогут сыграть в большие шахматы в новом сквере

В новом сквере областного центра, дизайн которого жители выбирали голосованием, оборудовали большой шахматной доской с фигурами в половину человеческого роста. Теперь в этом сквере есть детская площадка с безопасным покрытием, амфитеатр, места для сидения под навесами и даже импровизированные гамаки. Оборудовали освещение, посадили деревья — яблони и клёны — и многолетники и цветы.