Жители окраины Шебекино сообщают о вероятном прилёте

После недавней ракетной опасности, которую объявили в Борисовском районе, Ракитянском и Краснояружском, а также в Грайворонском горокруге, медиа Шебекино сообщили о звуках вероятных прилётов недалеко от села Ржевка, несмотря на то, что в Шекинском городском округе РО не объявляли.