Жители окраины Шебекино сообщают о вероятном прилёте

Posted 27 сентября, 15:11
Published 27 сентября, 15:11
Modified 27 сентября, 15:32
Updated 27 сентября, 15:32
После недавней ракетной опасности, которую объявили в Борисовском районе, Ракитянском и Краснояружском, а также в Грайворонском горокруге, медиа Шебекино сообщили о звуках вероятных прилётов недалеко от села Ржевка, несмотря на то, что в Шекинском городском округе РО не объявляли.
Официальных данных и комментариев по поводу заявлений местных жителей нет.
Сегодня при обстреле со стороны ВСУ дроны атаковали два автомобиля под Белгородом. Одно авто полностью сгорело. Осколочные ранения получил водитель одного из легковых автомобилей.
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