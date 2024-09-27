Все ли белгородские школьники получили обещанные рабочие тетради?

Posted 27 сентября, 09:45
Published 27 сентября, 09:45
Modified 27 сентября, 09:47
Updated 27 сентября, 09:47
Ещё несколько лет назад обязанность покупать рабочие тетради лежала на плечах родителей. В этом году всё необходимое закупили за счёт средств регионального бюджета.
Вместе с тем, ещё не во всех школах детям выдали рабочие тетради. Об этом Бел.Ру рассказали читатели. По их словам, ученикам младших классов одной из школ в областном центре выдали только рабочие тетради по английскому. Для остальных ещё не время?
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное правительство. Власти рассказали, что перед началом нового учебного года для учеников школ Белгородской области закупили более 800 тысяч рабочих тетрадей по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку и биологии. На эти цели из средств регионального бюджета выделили 308 млн рублей.
В правительстве отметили, что в начале 2024-2025 учебного года всем школьникам выдали более 800 тысяч рабочих тетрадей, входящих в единый комплект с учебниками.
При этом в министерство образования области не поступали обращения по вопросу неполучения рабочих тетрадей школьниками города. Проблем с получением рабочих тетрадей в регионе нет.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру узнали, кто поставил рабочие тетради для учеников области. Подробнее — в материале.
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