Volkswagen въехал в Mitsubishi, когда выезжал с парковки белгородского бизнес центра

Posted 27 сентября, 15:57
Published 27 сентября, 15:57
Modified 27 сентября, 15:59
Updated 27 сентября, 15:59
Сегодня в четыре часа дня на Костюкова Volkswagen въехал в Mitsubishi. Как видно на записи, опубликованной Telegram-каналом BelgorodCamera, водитель первого авто сдавал назад, чтобы выехать со стоянки бизнес центра «Столыпин», и, не рассчитав габариты при манёвре, столкнулся с капотом припаркованного рядом с выездом Mitsubishi.
19 сентября в Белгороде в автобусе, ехавшем по маршруту №102 «Г», пострадала пассажирка. Водитель общественного транспорта резко затормозил, а женщина из-за такой остановки упала, ей понадобилась медпомощь. А сам водитель просто уехал, когда той помогли выйти.
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