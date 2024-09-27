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Posted 27 сентября, 15:57

Published 27 сентября, 15:57

Modified 27 сентября, 15:59

Updated 27 сентября, 15:59

ДТП

Volkswagen въехал в Mitsubishi, когда выезжал с парковки белгородского бизнес центра

27 сентября 2024, 15:57
Фото: BelgorodCamera
ДТП

На улице Костюкова в Белгороде Volkswagen зацепил припаркованную Mitsubishi

Сюжет
ДТП
На парковке бизнес центра «Столыпин» в Белгороде произошло ДТП: Volkswagen, сдавая назад и пытаясь выехать с парковки, столкнулся с Mitsubishi, как показывает видеозапись Telegram-канала BelgorodCamera.

Сегодня в четыре часа дня на Костюкова Volkswagen въехал в Mitsubishi. Как видно на записи, опубликованной Telegram-каналом BelgorodCamera, водитель первого авто сдавал назад, чтобы выехать со стоянки бизнес центра «Столыпин», и, не рассчитав габариты при манёвре, столкнулся с капотом припаркованного рядом с выездом Mitsubishi.

Видео: BelgorodCamera. ДТП

19 сентября в Белгороде в автобусе, ехавшем по маршруту №102 «Г», пострадала пассажирка. Водитель общественного транспорта резко затормозил, а женщина из-за такой остановки упала, ей понадобилась медпомощь. А сам водитель просто уехал, когда той помогли выйти.

Водитель автобуса в Белгороде «уронил» пассажирку, после чего оставил место ДТП
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