Volkswagen въехал в Mitsubishi, когда выезжал с парковки белгородского бизнес центра

Сегодня в четыре часа дня на Костюкова Volkswagen въехал в Mitsubishi. Как видно на записи, опубликованной Telegram-каналом BelgorodCamera, водитель первого авто сдавал назад, чтобы выехать со стоянки бизнес центра «Столыпин», и, не рассчитав габариты при манёвре, столкнулся с капотом припаркованного рядом с выездом Mitsubishi.