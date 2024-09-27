Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Белгороде в микрорайоне «Улитка»

Сюжет Автомобили

После громких звуков над Белгородом сообщается, что украинский БПЛА врезался в МКД в мкр. «Улитка». Информации о пострадавших нет. Квартира, в которую попал дрон, как говорят белгородцы, была пустой. Также повреждены несколько авто. Кроме того, в Шебекино снова сообщают о звуках прилётов.