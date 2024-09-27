Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Белгороде в микрорайоне «Улитка»

Posted 27 сентября, 17:50
Published 27 сентября, 17:50
Modified 27 сентября, 18:04
Updated 27 сентября, 18:04
Ранее белгородцы слышали несколько взрывов, однако о последствия не сообщалось. На данный момент стало известно, что в Белгороде в микрорайоне «Улитке» украинский дрон врезался в МКД. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Очевидцы и жильцы дома утверждают, что в пострадавшей квартире никого не было.
На данный момент на месте происшествия находятся спецслужбы. Официальных подробностей на данный момент нет.
Также, судя по фото, во дворе пострадавшего МКД задело и стоящие рядом автомобили.
Также белгородцы сообщали о задымлении. Очевидцы публикуют фото и видео.
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