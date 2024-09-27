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Posted 27 сентября, 17:50

Published 27 сентября, 17:50

Modified 27 сентября, 18:04

Updated 27 сентября, 18:04

Атака БПЛА

Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Белгороде в микрорайоне «Улитка»

27 сентября 2024, 17:50
Фото: Просто Михаил Шебекино
Атака БПЛА
Сюжет
Автомобили
После громких звуков над Белгородом сообщается, что украинский БПЛА врезался в МКД в мкр. «Улитка». Информации о пострадавших нет. Квартира, в которую попал дрон, как говорят белгородцы, была пустой. Также повреждены несколько авто. Кроме того, в Шебекино снова сообщают о звуках прилётов.

Ранее белгородцы слышали несколько взрывов, однако о последствия не сообщалось. На данный момент стало известно, что в Белгороде в микрорайоне «Улитке» украинский дрон врезался в МКД. Предварительно сообщается, что пострадавших нет. Очевидцы и жильцы дома утверждают, что в пострадавшей квартире никого не было.

На данный момент на месте происшествия находятся спецслужбы. Официальных подробностей на данный момент нет.

Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. «Улитка»Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. «Улитка»
Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. «Улитка». Фото: Go31

Также, судя по фото, во дворе пострадавшего МКД задело и стоящие рядом автомобили.

Последствия атаки БПЛА на жилой домПоследствия атаки БПЛА на жилой дом
Последствия атаки БПЛА на жилой домПоследствия атаки БПЛА на жилой дом
Последствия атаки БПЛА на жилой дом. Фото: Белгород — Молния

Также белгородцы сообщали о задымлении. Очевидцы публикуют фото и видео.

Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. "Улитка"Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. "Улитка"
Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. «Улитка»Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. «Улитка»
Последствия атак дрона ВСУ на МКД в мкр. "Улитка". Фото: 31 онлайн

Кроме того, жители Шебекино вновь сообщают о звуках взрывов.

Жители окраины Шебекино сообщают о вероятном прилёте
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