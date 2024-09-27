Учителя есть, но бывает дефицит: достаточно ли педагогов в Белгородской области?

В правительстве отметили, что перечень специальностей и объёмы подготовки педагогических кадров в учебных заведениях области практически полностью закрывают все существующие потребности. За последние три года в школы региона прибыло более 650 молодых специалистов. Причём более половины из них — выпускники БелГУ (60%).