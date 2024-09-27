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Posted 27 сентября, 05:45

Published 27 сентября, 05:45

Modified 27 сентября, 05:45

Updated 27 сентября, 05:45

В Белгородской области каждый год появляется более 100 вакансий учителей

Учителя есть, но бывает дефицит: достаточно ли педагогов в Белгородской области?

27 сентября 2024, 05:45
Фото: 1MI

В Белгородской области каждый год появляется более 100 вакансий учителей

Сюжет
Образование
В августе текущего года заммэра по образованию и социальной политике Инна Тяпугина рассказала о дефиците кадров в школах перед началом учебного года. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, наблюдается ли дефицит учителей в области.

Из ответа регионального правительства следует, что в прошлом учебном году в школах Белгородской области работало 12 580 учителей. В этом учебном году — 13 274. Увеличение количества педагогов связано с вводом в эксплуатацию новых школ в регионе.

Вместе с тем ежегодно при комплектовании школ выявляются немногим более 100 вакансий учителей. При этом к 1 сентября они в основном закрываются путём перераспределения педагогической нагрузки, в порядке совмещения.

В правительстве отметили, что перечень специальностей и объёмы подготовки педагогических кадров в учебных заведениях области практически полностью закрывают все существующие потребности. За последние три года в школы региона прибыло более 650 молодых специалистов. Причём более половины из них — выпускники БелГУ (60%).

Чтобы привлечь педагогов в сферу образования, в регионе принимают следующие меры:

  • увеличение зарплаты (на протяжении нескольких лет Белгородская область стабильно занимает третью позицию в ЦФО по показателю «средняя заработная плата»);
  • популяризация педагогической профессии;
  • повышение социальной значимости и престижа педагогического труда.

В правительстве добавили, что в рамках популяризации профессии учителя в школах региона создаются классы психолого-педагогической направленности, задача которых выявить педагогически одарённых школьников и сформировать у них готовности связать будущую профессию со сферой образования.

Молодые выпускники в рамках регионального конкурса привлекаются в сельские школы для работы учителями — победители получают по 300 тысяч рублей и обязуются отработать не менее трёх лет.

Также в регионе проводится ежегодный конкурс «Земский учитель», направленный на привлечение учителей для работы в сельских территориях. Победители получают по 1 млн рублей и обязуются отработать не менее пяти лет.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Учителя#Образование#Школы#Эксклюзив#Педагоги#Белгород#Земский учитель#Дефицит кадров
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