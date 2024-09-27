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Posted 27 сентября, 12:17

Published 27 сентября, 12:17

Modified 27 сентября, 14:39

Updated 27 сентября, 14:39

Как работает и зарабатывает суперапп Gem4Me

Как работает и зарабатывает суперапп Gem4Me

27 сентября 2024, 12:17
Фото: 1MI
Различные российские издания несколько недель назад начали рассказывать о работе IT-компании Gem4me. Авторы некоторых из них связывали бренд с незаконной деятельностью и сомневались в легитимности данной бизнес-модели. В ответ на это компания выпустила детальный отчёт о своей работе.

В сети пытались выставить Gem4me проектом-однодневкой и пирамидой. Однако у компании существует платформа Gem Space, у которой вышло уже восемьдесят официальных релизов, а каждое обновление появляется в самых крупных магазинах приложений. Первая версия мобильного приложения Gem Space для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки вышла ещё в 2016 году. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Gem Space является международным холдингом, в который входят европейские, канадские, американские и другие компании. Приоритетными рынками для него являются Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%) и другие. На российский рынок Gem Space заходить не планирует из-за высокой конкуренции.

В статьях, которые публиковали некоторые СМИ, используют факты из биографий членов совета директоров Gem Space. Например, сообщают о том, что швейцарец Бруно Хорн раньше торговал сталью, а компания гражданина США Майкла Джордана Donesso продвигает продукт холдинга в Соединенных Штатах. Представители компании подчеркивают, что подобные факты призваны отвлечь внимание от реальных достижений и не имеют ничего общего с незаконной деятельностью.

Также в компании прокомментировали судебный иск, в котором фигурировали имена членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова. Отмечается, что в решении суда зафиксировано, что они не проходили по данным уголовным делам ни в качестве подозреваемых, ни в качестве обвиняемых. При этом суд признал, что дело не имело под собой реальных материалов.

В данный момент Gem Space работает на рынках развивающихся стран. Подразделение бренда Gem Soft запустило B2B-направление на базе собственного супераппа Gem Space.

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