Как работает и зарабатывает суперапп Gem4Me

Posted 27 сентября, 12:17
Published 27 сентября, 12:17
Modified 27 сентября, 14:39
Updated 27 сентября, 14:39
В сети пытались выставить Gem4me проектом-однодневкой и пирамидой. Однако у компании существует платформа Gem Space, у которой вышло уже восемьдесят официальных релизов, а каждое обновление появляется в самых крупных магазинах приложений. Первая версия мобильного приложения Gem Space для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки вышла ещё в 2016 году. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Gem Space является международным холдингом, в который входят европейские, канадские, американские и другие компании. Приоритетными рынками для него являются Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%) и другие. На российский рынок Gem Space заходить не планирует из-за высокой конкуренции.
В статьях, которые публиковали некоторые СМИ, используют факты из биографий членов совета директоров Gem Space. Например, сообщают о том, что швейцарец Бруно Хорн раньше торговал сталью, а компания гражданина США Майкла Джордана Donesso продвигает продукт холдинга в Соединенных Штатах. Представители компании подчеркивают, что подобные факты призваны отвлечь внимание от реальных достижений и не имеют ничего общего с незаконной деятельностью.
Также в компании прокомментировали судебный иск, в котором фигурировали имена членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова. Отмечается, что в решении суда зафиксировано, что они не проходили по данным уголовным делам ни в качестве подозреваемых, ни в качестве обвиняемых. При этом суд признал, что дело не имело под собой реальных материалов.
В данный момент Gem Space работает на рынках развивающихся стран. Подразделение бренда Gem Soft запустило B2B-направление на базе собственного супераппа Gem Space.
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