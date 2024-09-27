Как работает и зарабатывает суперапп Gem4Me

Также в компании прокомментировали судебный иск, в котором фигурировали имена членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова. Отмечается, что в решении суда зафиксировано, что они не проходили по данным уголовным делам ни в качестве подозреваемых, ни в качестве обвиняемых. При этом суд признал, что дело не имело под собой реальных материалов.