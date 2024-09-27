Старый Оскол, теперь Губкин: стоимость проезда повышают в Белгородской области

На пригородных маршрутах стоимость проезда за 1 километр составит 2,96 рубля при оплате наличными, а при безналичном расчёте — 2,93 рубля. Если пассажир путешествует с багажом, то за каждое багажное место нужно будет дополнительно заплатить 0,28 рубля, но не менее 1 рубля.