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Posted 27 сентября, 14:29

Published 27 сентября, 14:29

Modified 27 сентября, 14:29

Updated 27 сентября, 14:29

В ещё одном районе Белгородской области подорожает проезд

Старый Оскол, теперь Губкин: стоимость проезда повышают в Белгородской области

27 сентября 2024, 14:29
Фото: 1MI
В ещё одном районе Белгородской области подорожает проезд

В Губкинском горокруге вырастет стоимость проезда в автобусе с 15 октября

Сюжет
Автобус
Жителей Губкинского городского округа ожидают изменения в стоимости проезда по маршрутам общественного транспорта с 15 октября 2024 года. Максимальная стоимость составит 28 рублей при оплате наличными, следует из постановления местной администрации.

В Губкинском городском округе с 15 октября 2024 года будут действовать новые регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам.

Проезд в городе, независимо от протяжённости маршрута, будет стоить 28 рублей при оплате наличными и 27,72 рубля при оплате картой.

На пригородных маршрутах стоимость проезда за 1 километр составит 2,96 рубля при оплате наличными, а при безналичном расчёте — 2,93 рубля. Если пассажир путешествует с багажом, то за каждое багажное место нужно будет дополнительно заплатить 0,28 рубля, но не менее 1 рубля.

Ранее старооскольский частный перевозчик «ТрансАльянс» сообщил о повышении тарифов на проезд с начала осени. В пределах города стоимость одной поездки составляет 32 рубля при безналичной оплате и 35 рублей — при оплате наличными.

Похоже, повышать цену планируют и в Белгороде. Проезд жителям областного центра должен обходиться в 58 рублей, подсчитали ранее чиновники.

Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Автобус#Тарифы#Губкинский городской округ#Цены#Перевозки#Подорожание#Проезд#Белгород#Стоимость проезда
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