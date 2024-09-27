Старый Оскол, теперь Губкин: стоимость проезда повышают в Белгородской области

Posted 27 сентября, 14:29
Published 27 сентября, 14:29
Modified 27 сентября, 14:29
Updated 27 сентября, 14:29
В Губкинском городском округе с 15 октября 2024 года будут действовать новые регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам.
Проезд в городе, независимо от протяжённости маршрута, будет стоить 28 рублей при оплате наличными и 27,72 рубля при оплате картой.
На пригородных маршрутах стоимость проезда за 1 километр составит 2,96 рубля при оплате наличными, а при безналичном расчёте — 2,93 рубля. Если пассажир путешествует с багажом, то за каждое багажное место нужно будет дополнительно заплатить 0,28 рубля, но не менее 1 рубля.
Ранее старооскольский частный перевозчик «ТрансАльянс» сообщил о повышении тарифов на проезд с начала осени. В пределах города стоимость одной поездки составляет 32 рубля при безналичной оплате и 35 рублей — при оплате наличными.
Похоже, повышать цену планируют и в Белгороде. Проезд жителям областного центра должен обходиться в 58 рублей, подсчитали ранее чиновники.
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