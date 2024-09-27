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Posted 27 сентября 2024, 10:03

Published 27 сентября 2024, 10:03

Modified 27 сентября 2024, 10:03

Updated 27 сентября 2024, 10:03

Белгородцы заметили, что на улицах стало больше камер

«Польза есть»: для чего на белгородских улицах разместили столько камер?

27 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI. Белгородцы заметили, что на улицах стало больше камер

Благодаря уличным видеокамерам в Белгородской области раскрыли 110 преступлений

Сюжет
Новости Белгорода
На белгородских улицах установили много камер видеонаблюдения, которые работают и оказывают определённую пользу. Статистикой поделился министр цифрового развития региона Сергей Четвериков.

В последнее время на белгородских улицах появилось большое количество камер видеонаблюдения. Один из жителей решил поинтересоваться у министра цифрового развития Сергея Четверикова, работают ли они и есть ли от них какая-либо польза. На этот вопрос чиновник решил ответить в прямом эфире.

«Камеры у нас работают. Польза есть — это доказывает статистика. Можем её показать. За девять-десять месяцев удалось раскрыть 110 преступлений и задержать более 18 людей, находящихся в федеральном розыске. В текущих условиях вопрос безопасности для нас является ключевым, поэтому система видеонаблюдения помогает оперативно раскрывать преступления», — отметил министр.

Напомним, что пожилая жительница Белгорода разбила несколько уличных видеокамер: эти моменты удалось запечатлеть на видео.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Камеры#Белгород#Сергей Четвериков
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