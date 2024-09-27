«Польза есть»: для чего на белгородских улицах разместили столько камер?

Posted 27 сентября 2024, 10:03
Published 27 сентября 2024, 10:03
Modified 27 сентября 2024, 10:03
Updated 27 сентября 2024, 10:03
В последнее время на белгородских улицах появилось большое количество камер видеонаблюдения. Один из жителей решил поинтересоваться у министра цифрового развития Сергея Четверикова, работают ли они и есть ли от них какая-либо польза. На этот вопрос чиновник решил ответить в прямом эфире.
«Камеры у нас работают. Польза есть — это доказывает статистика. Можем её показать. За девять-десять месяцев удалось раскрыть 110 преступлений и задержать более 18 людей, находящихся в федеральном розыске. В текущих условиях вопрос безопасности для нас является ключевым, поэтому система видеонаблюдения помогает оперативно раскрывать преступления», — отметил министр.
Напомним, что пожилая жительница Белгорода разбила несколько уличных видеокамер: эти моменты удалось запечатлеть на видео.