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Posted 27 сентября, 07:50

Published 27 сентября, 07:50

Modified 27 сентября, 07:52

Updated 27 сентября, 07:52

Сергей Фуглаев отсудил у «Добрыни» 22 млн рублей

Подделанная подпись, прощённые долги: новый суд между Фуглаевыми на 22 млн рублей

27 сентября 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney

Сергей Фуглаев отсудил у «Добрыни» 22 млн рублей

Сюжет
Белгородский бизнес
Один из «семейных» судебных споров по поводу многомиллионного долга решился. Договор цессии, по которому долг был закрыт перед Людмилой Фуглаевой, признали подделкой, а «Добрыня» так и остался должен Сергею Фуглаеву.

Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по иску Сергея Фуглаева к компании семьи Фуглаевых ООО «ТПК „Добрыня„“.

ИП Фуглаев С. И. обратился в суд с иском о взыскании по договору займа 22 млн рублей к ООО «Торгово-производственная компания „Добрыня“». Согласно договору, Фуглаев занял фирме 50 млн рублей. Передать деньги он должен был до конца февраля 2018 года, а вернуть эти деньги надо было до 17 января 2019 года.

По состоянию на март 2020 года ответчик погасил только часть задолженности — 27,8 млн рублей. Фуглаев подписал с ИП Фуглаевой Людмилой Вячеславовной договор уступки прав требования по этому договору займа. Спустя время Фуглаева заявила, что никаких договоров с ней заключено не было. Она запросила проведение судебной и почерковедческой экспертизы. Интересно, что владельцами компании пополам выступают сама Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева.

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Но по договору цессии в адрес Фуглаевой от «Добрыни» перечислили 26,9 млн рублей и заключили соглашения о частичном прощении долга. Поэтому суд не принял во внимание то, что экспертиза признала подпись предпринимательницы поддельной.

Таким образом, исковые требования о взыскании суммы долга по договору процентного займа в размере 22 млн рублей обоснованны и подлежат удовлетворению, заключил суд. Помимо основного долга, «Добрыня» должен будет заплатить 133 тыс. рублей госпошлины. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

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