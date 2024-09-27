Подделанная подпись, прощённые долги: новый суд между Фуглаевыми на 22 млн рублей

По состоянию на март 2020 года ответчик погасил только часть задолженности — 27,8 млн рублей. Фуглаев подписал с ИП Фуглаевой Людмилой Вячеславовной договор уступки прав требования по этому договору займа. Спустя время Фуглаева заявила, что никаких договоров с ней заключено не было. Она запросила проведение судебной и почерковедческой экспертизы. Интересно, что владельцами компании пополам выступают сама Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева.