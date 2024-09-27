Подделанная подпись, прощённые долги: новый суд между Фуглаевыми на 22 млн рублей

Posted 27 сентября, 07:50
Published 27 сентября, 07:50
Modified 27 сентября, 07:52
Updated 27 сентября, 07:52
Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по иску Сергея Фуглаева к компании семьи Фуглаевых ООО «ТПК „Добрыня„“.
ИП Фуглаев С. И. обратился в суд с иском о взыскании по договору займа 22 млн рублей к ООО «Торгово-производственная компания „Добрыня“». Согласно договору, Фуглаев занял фирме 50 млн рублей. Передать деньги он должен был до конца февраля 2018 года, а вернуть эти деньги надо было до 17 января 2019 года.
По состоянию на март 2020 года ответчик погасил только часть задолженности — 27,8 млн рублей. Фуглаев подписал с ИП Фуглаевой Людмилой Вячеславовной договор уступки прав требования по этому договору займа. Спустя время Фуглаева заявила, что никаких договоров с ней заключено не было. Она запросила проведение судебной и почерковедческой экспертизы. Интересно, что владельцами компании пополам выступают сама Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева.
Но по договору цессии в адрес Фуглаевой от «Добрыни» перечислили 26,9 млн рублей и заключили соглашения о частичном прощении долга. Поэтому суд не принял во внимание то, что экспертиза признала подпись предпринимательницы поддельной.
Таким образом, исковые требования о взыскании суммы долга по договору процентного займа в размере 22 млн рублей обоснованны и подлежат удовлетворению, заключил суд. Помимо основного долга, «Добрыня» должен будет заплатить 133 тыс. рублей госпошлины. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
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