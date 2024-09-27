Памятник — полтора метра, ограда — 0,5: в Белгороде ужесточили требования к могилам

Всё это должен осуществлять тот человек, который в документах указан как лицо, ответственное за захоронение. Но исключительно только после разрешения специализированной службы, согласования работ и получения пропуска на кладбище для работ. А чтобы всё это получить, нужно направить службе письменное заявление. Однако за нарушение требований можно получить отказ. Какие есть основания и что нельзя делать?