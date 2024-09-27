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Posted 27 сентября, 10:03

Published 27 сентября, 10:03

Modified 27 сентября, 10:05

Updated 27 сентября, 10:05

Благоустройство общественных кладбищ

Памятник — полтора метра, ограда — 0,5: в Белгороде ужесточили требования к могилам

27 сентября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Благоустройство общественных кладбищ

В Белгороде назвали причины для демонтажа оград и памятников на кладбищах

Сюжет
Благоустройство
При изменении положения об обустройстве мест захоронения и приложении допдокументов для разрешения на погребение, заявили, что при нарушении требований к элементам благоустройства их ждёт демонтаж и возможная утилизация. Условия содержания захоронений обозначили в проекте поправок.

На заседании горсовета 24 сентября депутаты одобрили изменения, которые внесут в положение о благоустройстве общественных кладбищ и предоставления ритуальных услуг. Главный тезис — поправка и ужесточение условий содержания захоронения и его благоустройства, включая и ограды, и зелёные насаждения.

Так, согласно правкам, установить какие-либо конструкции или сооружения на месте захоронения позволят не ранее, чем через год. А сама установка или любые другие работы и манипуляции с намогильными элементами благоустройства возможна с апреля по ноябрь. Стоит учитывать при этом и погодные условия.

Всё это должен осуществлять тот человек, который в документах указан как лицо, ответственное за захоронение. Но исключительно только после разрешения специализированной службы, согласования работ и получения пропуска на кладбище для работ. А чтобы всё это получить, нужно направить службе письменное заявление. Однако за нарушение требований можно получить отказ. Какие есть основания и что нельзя делать?

  • Нельзя объединять отдельно выделенные места захоронения.
  • Запрещено во время работ сужать проход между соседними участками на расстояние менее 0,5 метра.
  • Загрязнять соседние участки и допускать порчу надгробий, оград и т. п.
  • Высаживать деревья.

Но это ещё не все предписания. Теперь положение содержит и чётко обозначенные требования к самим элементам благоустройства:

  • надгробия выше 1,5 метра запрещены;
  • надписи на них должны соответствовать реальным сведениям о погребённом;
  • ограды должны быть установлены в границах предоставленного участка;
  • высота вновь устанавливаемой ограды — не выше 0,5 метра;
  • нельзя, чтобы конструкция ограды имела заострённые прутья, т. е. пики.

Если всё же что-то из этого удалось установить, несмотря на установленные требования, администрация кладбища вправе устранить нарушения путём демонтажа. Для удаления ненормативных элементов благоустройства есть свои рекомендации и тонкости. Также это связано и с тем, что они являются собственностью ответственного за захоронение.

Кроме того, у ответственного лица тоже есть свои обязанности:

  • соблюдать площадь места захоронения при благоустройстве;
  • соблюдать порядок и чистоту скульптур, ваз, бордюров, плит или искусственных покрытий, надгробия, ограды, зелёных насаждений и т. д. и т. п., а также места захоронения, выносить мусора в установленные контейнеры;
  • ухаживать за самой могилой, вовремя проводить поправку намогильных холмов, расчистку проходов, прилегающих к месту захоронения, и ремонт намогильных сооружений;
  • не забывать о вывозе и утилизации строительных и других отходов после работ на месте захоронения;
  • нести ответственность за содержание и сохранность намогильных сооружений, оград и других элементов благоустройства.

Кроме того, депутаты поддержали поправки, которые частично изменят необходимый перечень документов, отправляемый вместе с заявлением для получения разрешения на погребение.

Теперь можно без трудовой: в Белгороде изменили приложение к заявлению на погребение
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