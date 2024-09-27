Памятник — полтора метра, ограда — 0,5: в Белгороде ужесточили требования к могилам

Posted 27 сентября, 10:03
Published 27 сентября, 10:03
Modified 27 сентября, 10:05
Updated 27 сентября, 10:05
На заседании горсовета 24 сентября депутаты одобрили изменения, которые внесут в положение о благоустройстве общественных кладбищ и предоставления ритуальных услуг. Главный тезис — поправка и ужесточение условий содержания захоронения и его благоустройства, включая и ограды, и зелёные насаждения.
Так, согласно правкам, установить какие-либо конструкции или сооружения на месте захоронения позволят не ранее, чем через год. А сама установка или любые другие работы и манипуляции с намогильными элементами благоустройства возможна с апреля по ноябрь. Стоит учитывать при этом и погодные условия.
Всё это должен осуществлять тот человек, который в документах указан как лицо, ответственное за захоронение. Но исключительно только после разрешения специализированной службы, согласования работ и получения пропуска на кладбище для работ. А чтобы всё это получить, нужно направить службе письменное заявление. Однако за нарушение требований можно получить отказ. Какие есть основания и что нельзя делать?
Но это ещё не все предписания. Теперь положение содержит и чётко обозначенные требования к самим элементам благоустройства:
Если всё же что-то из этого удалось установить, несмотря на установленные требования, администрация кладбища вправе устранить нарушения путём демонтажа. Для удаления ненормативных элементов благоустройства есть свои рекомендации и тонкости. Также это связано и с тем, что они являются собственностью ответственного за захоронение.
Кроме того, у ответственного лица тоже есть свои обязанности:
Кроме того, депутаты поддержали поправки, которые частично изменят необходимый перечень документов, отправляемый вместе с заявлением для получения разрешения на погребение.
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