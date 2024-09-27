Один из аккаунтов администрации Белгорода ВКонтакте взломали

Posted 27 сентября 2024, 11:03
Published 27 сентября 2024, 11:03
Modified 27 сентября 2024, 11:05
Updated 27 сентября 2024, 11:05
Вечером 22 сентября журналисты Бел.ру в профиле Департамента по развитию городских территорий Белгорода в социальной сети ВКонтакте заметили серию постов о розыгрыше PlayStation 4. При этом в сообщениях была ссылка на вредоносный сайт. В постах также утверждалось, что итоги уже подведены. Победители были отмечены в комментариях.
По всей видимости, аккаунт департамента взломали. Сейчас она недоступна для пользователей, а на её месте высвечивается сообщение о нарушении правил сайта. Надеемся, в результате этих действий никто не пострадал.