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Posted 27 сентября, 06:51

Published 27 сентября, 06:51

Modified 27 сентября, 06:51

Updated 27 сентября, 06:51

Белгородский цемзавод собирается оспорить решение о выбросах

Обновились — и можно в суд: цемзавод собирается обжаловать решение Росприроднадзора

27 сентября 2024, 06:51
Фото: 1MI

Белгородский цемзавод собирается оспорить решение о выбросах

Сюжет
Белгородский бизнес
ЗАО «Белгородский цемент» изменил форму акционерного общества и повторно подал иск в суд на Росприроднадзор. В первый раз цемзавод от него отказался, сославшись на другие судебные разбирательства.

АО «Белгородский цемент» подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области на Центрально-Черноземное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В картотеке судебных дел сейчас нет ни одного документа по этому делу. Известно, что цемзавод подал заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.

Ранее «Белгородский цемент» уже обращался в арбитраж с иском к Росприроднадзору, но отказался от заявления из-за рассмотрения другого дела в Октябрьском районном суде Белгорода. Тогда цемзавод хотел продлить сроки устранения выявленных нарушений.

Напомним, что бывшего гендиректора цемзавода Эдуарда Эндросова признали виновным в даче взятки. Суд назначил ему семь лет лишения свободы условно, штраф в 1 млн рублей и запрет на занимание госдолжностей на три года.

Цемзавод задымил? Белгородцы вновь жалуются на выбросы
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#Алёна Мальцева#Административная ответственность#Цементный завод#Арбитражный суд#Белгород#Росприроднадзор#Белгородский бизнес
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