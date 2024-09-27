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Posted 27 сентября 2024, 09:41

Published 27 сентября 2024, 09:41

Modified 27 сентября 2024, 09:41

Updated 27 сентября 2024, 09:41

Эпидемия разводов охватила российских звёзд

Не только SHAMAN: звёзд шоу-бизнеса накрыла волна разводов

27 сентября 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney. Эпидемия разводов охватила российских звёзд

Певец SHAMAN объявил о разводе

В текущем году было много новостей о расставаниях известных людей в России. А в сентябре подобные известия появлялись практически каждую неделю. О самых громких разводах вспомнили «Новые известия».

В 2024 году произошла настоящая волна звёздных разводов. Так, например, недавно стало известно о разводе фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги Абрамовой. Иск подала Абрамова. Сам Шнуров пока не прокомментировал новость.

Также появились слухи о возможном разрыве между Фёдором Бондарчуком и Паулиной Андреевой. Telegram-канал «Антиглянец» сообщил о проблемах в отношениях пары, которая провела свадьбу в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге в 2019 году.

СМИ говорят о проблемах в отношениях между Бондарчуком и Андреевой уже несколько месяцев. Отсутствие обручальных колец и появление пары по отдельности на публике добавляет масла в огонь.

Возможно, самым обсуждаемым разводом сентября станет расставание певца SHAMANa (Ярослав Дронов) и Елены Мартыновой. Артист подтвердил расставание. Дронов отметил, что они с супругой занятые люди и времени на личную жизнь практически не остаётся.

«Развод — наше совместное решение. Мы остаёмся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — добавил певец.

Новость вызвала бурное обсуждение в Сети. Вплоть до того, что некоторые выдвинули версию, что SHAMAN ушёл к Екатерине Мизулиной. Однако обе стороны это не подтверждали.

Кто еще разводился в 2024 году?

  • Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма;
  • Блогеры Валерия и Артём Чекалины;
  • Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов;
  • Певица Нюша и предприниматель Игорь Сивов;
  • Бизнесвумен и светская львица Полина Киценко и экс-глава компании Podium Market Эдуард Киценко;
  • Телеведущий и шоумен Тимур Соловьёв и Анна Башмет;
  • Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (Ким) и Владислав Бакальчук.
За год 711 белгородских пар отказались от развода после семейной консультации
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