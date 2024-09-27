Не только SHAMAN: звёзд шоу-бизнеса накрыла волна разводов

Также появились слухи о возможном разрыве между Фёдором Бондарчуком и Паулиной Андреевой. Telegram-канал «Антиглянец» сообщил о проблемах в отношениях пары, которая провела свадьбу в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге в 2019 году.