На удалёнке 99 школ: всем ли школьникам в Белгородской области хватает ноутбуков?

Posted 27 сентября, 14:58
Published 27 сентября, 14:58
Modified 27 сентября, 15:02
Updated 27 сентября, 15:02
Не так давно мама одного из учащихся школы № 36 рассказала, что их семье ноутбук так и не выдали. Когда она обратилась с претензией к классному руководителю, та ответила, что она «должна решать проблемы своего ребёнка сама».
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, по решению оперштаба в 99 школах с численностью обучающихся 13 579 человек образовательный процесс в этом году проходит в дистанционном формате.
Всего за компьютерной техникой в школы обратились порядка 700 человек. Всем обратившимся родителям предоставили ноутбуки и планшеты. Власти добавили, что дефицита компьютерной техники в школах региона нет.
Напомним, в Белгородской области каждый год наблюдается дефицит педагогов в школах. Однако проблему решают путём перераспределения педагогической нагрузки.
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