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Posted 27 сентября, 14:58

Published 27 сентября, 14:58

Modified 27 сентября, 15:02

Updated 27 сентября, 15:02

За техникой для удалённого обучения в школах обратились около 700 белгородцев

На удалёнке 99 школ: всем ли школьникам в Белгородской области хватает ноутбуков?

27 сентября 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney

За техникой для удалённого обучения в школах обратились около 700 белгородцев

Сюжет
Школьники
Часть детей с начала учебного года обучаются удалённо. В случае отсутствия ноутбука и компьютера, обеспеченить детей всем необходимым должна школа. Но от некоторых родителей поступали жалобы. Журналисты Бел.Ру узнали, хватает ли всем компьютерной техники.

Не так давно мама одного из учащихся школы № 36 рассказала, что их семье ноутбук так и не выдали. Когда она обратилась с претензией к классному руководителю, та ответила, что она «должна решать проблемы своего ребёнка сама».

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, по решению оперштаба в 99 школах с численностью обучающихся 13 579 человек образовательный процесс в этом году проходит в дистанционном формате.

Всего за компьютерной техникой в школы обратились порядка 700 человек. Всем обратившимся родителям предоставили ноутбуки и планшеты. Власти добавили, что дефицита компьютерной техники в школах региона нет.

Напомним, в Белгородской области каждый год наблюдается дефицит педагогов в школах. Однако проблему решают путём перераспределения педагогической нагрузки.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Правительство#Родители#Эксклюзив#Компьютеры#Белгород#Удалённое обучение
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