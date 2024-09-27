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Posted 27 сентября, 14:46

Published 27 сентября, 14:46

Modified 27 сентября, 14:46

Updated 27 сентября, 14:46

Мост на Крейде в Белгороде отремонтируют на год раньше, чем планировали?

Мост на Крейде в Белгороде отремонтируют на год раньше, чем планировали?

27 сентября 2024, 14:46
Фото: 1MI
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Новости Белгорода
Жители продолжают жаловаться на состояние дорог на мостах. О ремонте одного станет известно в ближайшее время, а другой обновят уже в 2025 году. Подробности сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Белгородцы обратили внимание на мост над железной дорогой на улице Волчанской. Они отметили, что тротуар находится в плохом состоянии — на нём разобрали плитку. Житель попросил привести тротуары в надлежащий вид.

Обращение заметил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он отметил, что проблему решат, а насколько быстро — станет известно до 1 октября.

«Спасибо за информацию, направил в работу специалистам Белгорблагоустройства, будет осуществлён выезд на место. О сроках восстановления тротуара дополнительно проинформирую до 1 октября», — объяснил чиновник.

Другой же житель пожаловался на состояние моста на Крейде, но и тут беспокоиться не о чем: его ремонт запланирован на 2025 год. При этом ранее сообщалось, что его приведут в порядок только в 2026 году.

«В настоящее время ведётся работа по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта путепровода, запланированного на 2025 год. В рамках проведения противоаварийных мероприятий, во избежание обрушения, выполнено временное усиление перильного ограждения и мачт опор освещения. На данный момент угроза обрушения отсутствует. Специалистами МБУ „УБГБ“ еженедельно проводится мониторинг технического состояния искусственного сооружения», — добавил Демидов.
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#Александра Склярова#Город#Ремонт#Мост#Новости Белгорода#Тротуар#Белгород#Валентин Демидов
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