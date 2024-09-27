Киберспорт и фиджитал-дисциплины планируют внедрить в белгородские университеты

Posted 27 сентября, 09:18
Published 27 сентября, 09:18
Modified 27 сентября, 09:19
Updated 27 сентября, 09:19
Белгородцы интересуются: планируют ли в регионе интегрировать киберспорт и фиджитал в учебный процесс в университетах, как недавно сделали в Ростове-на-Дону? Сейчас это направление получило большое развитие в Белгородской области.
Министр цифрового развития Сергей Четвериков сообщил, что создание собственных студенческих лиг по киберспорту сейчас рассматривается. Идею необходимо проработать с ректорами вузов.
Он также напомнил, что недавно белгородская команда действительно соревновалась с донской, но, к сожалению, проиграла. У коллег была более качественная подготовка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]