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Posted 27 сентября, 09:18

Published 27 сентября, 09:18

Modified 27 сентября, 09:19

Updated 27 сентября, 09:19

В Белгороде могут появиться студенческие лиги по киберспорту

Киберспорт и фиджитал-дисциплины планируют внедрить в белгородские университеты

27 сентября 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде могут появиться студенческие лиги по киберспорту

В минцифры рассказали о планах по развитию белгородского киберспорта

Сюжет
Соревнования
Развитие киберспорта и смежных направлений в регионе не остаётся незамеченным. Пока Белгород обсуждает возможность включения новых дисциплин в университетские программы, министр цифрового развития выразил намерение создания собственных студенческих лиг.

Белгородцы интересуются: планируют ли в регионе интегрировать киберспорт и фиджитал в учебный процесс в университетах, как недавно сделали в Ростове-на-Дону? Сейчас это направление получило большое развитие в Белгородской области.

Министр цифрового развития Сергей Четвериков сообщил, что создание собственных студенческих лиг по киберспорту сейчас рассматривается. Идею необходимо проработать с ректорами вузов.

Он также напомнил, что недавно белгородская команда действительно соревновалась с донской, но, к сожалению, проиграла. У коллег была более качественная подготовка.

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