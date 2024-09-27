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Posted 27 сентября, 08:31

Published 27 сентября, 08:31

Modified 27 сентября, 08:33

Updated 27 сентября, 08:33

Хватает ли в ссузах Белгородской области педагогов?

Хватает ли в ссузах Белгородской области педагогов?

27 сентября 2024, 08:31
Фото: 1MI
Сюжет
Образование
На фоне небольшого дефицита учителей в школах региона, журналисты Бел.Ру также решили выяснить, хватает ли в области педагогов в ссузах. А ещё мы узнали, какие меры поддержки им оказываются.

Каждый год при комплектовании школ свободными остаются около 100 вакансий учителей. Как правило, вакантные места закрываются. А что с учителями в ссузах?

Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, в 2023-2024 учебном году численность учителей организаций среднего профессионального образования Белгородской области составляла 1757 человек. В этом учебном году — 1762 человека.

Власти отметили, что значительного изменения в численности, тем более — дефицита, педагогов в ссузах нет, поскольку контингент обучающихся остаётся на уровне прошлого учебного года.

Что касается мер поддержки, молодым специалистам, работающим ссузах педагогами, положена надбавка в размере 30% от базового должностного оклада в первые три года работы.

Напомним, ранее депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон. Теперь выпускники в сфере спорта со стажем будут считаться молодыми специалистами.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Школы#Молодые специалисты#Педагоги#Белгород#Ссузы#Изменения в законе
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