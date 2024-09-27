Хватает ли в ссузах Белгородской области педагогов?

Posted 27 сентября, 08:31
Published 27 сентября, 08:31
Modified 27 сентября, 08:33
Updated 27 сентября, 08:33
Каждый год при комплектовании школ свободными остаются около 100 вакансий учителей. Как правило, вакантные места закрываются. А что с учителями в ссузах?
Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, в 2023-2024 учебном году численность учителей организаций среднего профессионального образования Белгородской области составляла 1757 человек. В этом учебном году — 1762 человека.
Власти отметили, что значительного изменения в численности, тем более — дефицита, педагогов в ссузах нет, поскольку контингент обучающихся остаётся на уровне прошлого учебного года.
Что касается мер поддержки, молодым специалистам, работающим ссузах педагогами, положена надбавка в размере 30% от базового должностного оклада в первые три года работы.
Напомним, ранее депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон. Теперь выпускники в сфере спорта со стажем будут считаться молодыми специалистами.
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